La historia nace en una audiencia de juicio realizada el pasado 26 de marzo en el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en medio de una demanda presentada por un extrabajador de Codelco que buscaba anular el despido que sufrió el año 2019 bajo causal de necesidades de la empresa, entre otras acciones.

El audio, viralizado en redes sociales y que se encuentra disponible en registros públicos del Poder Judicial, revela un entrevero entre el abogado del denunciante, Nicolás Márquez, y la magistrada Ema Novoa.

Según se puede escuchar, en momentos donde se realizaban las observaciones a la prueba rendida, Márquez expresaba sus apreciaciones cuando fue interrumpido por la jueza.

A modo de contexto, cuando se produjo la incidencia el abogado Márquez llevaba alrededor de 7 minutos realizando sus observaciones a la prueba, mientras que en primer término la parte demandada tuvo al menos 14 minutos para hacerlo. Inclusive, Márquez debió recordarle a la jueza que él no había hecho sus observaciones, cuando ella ya se disponía a fijar fecha para entregar el fallo.

Novoa: Abogado, estamos listos ya. Esto es una observación de la prueba, no estamos haciendo un alegato en la corte, nada. Así que, estaríamos listos con su alegato… con su observación.

Márquez: No magistrado, no estoy listo. La verdad es que el colega (de la contraparte) tuvo su tiempo, no tuvo interrupciones, yo estoy observando la prueba. Estoy señalando los puntos…

Novoa: Pero el tiempo es el mismo. Si su colega tuvo 10 minutos, usted no puede tener 50. ¿Me entiende? Hay que ser un poco objetivo.

Márquez: Por supuesto, magistrado. Pero, no me indicó cuánto tiempo tenía al comienzo. Me permite continuar…

Novoa: Entonces, dos minutos más y a usted lo corto y se acabo no más; y usted hace el reclamo correspondiente donde quiera. Dos minutos más.

Márquez: Magistrado, es que me siento en desventaja en esta situación. La verdad es que me pone en una desventaja jurídica. Y lo peor de todo es que mi cliente es quien se afecta.

Novoa: Oyyy, disculpe. Ya, bueno, lo importante es que usted se siente en desventaja. Haga el reclamo correspondiente, entonces, porque se siente en desventaja y se siente muy vulnerado en sus derechos fundamentales.

Márquez: Por supuesto. No son los míos, son los del cliente.

Novoa: Ya, perfecto, entonces la vulneración de derechos fundamentales. Usted hable lo que quiera… (se corta el audio).

Márquez: No la escucho. Magistrado, no la escucho.

Novoa: Siga con su alegato, entonces… (se vuelve a cortar el audio).

Márquez: Magistrado, no la escucho.

Novoa: Uy, me siento vulnerada en mis derechos. No me escuchan.

Márquez: Magistrado, usted se está burlando

Novoa: Ah, me voy a tener que inhabilitar y hacer el juicio de nuevo entonces. ¿Usted considera que nos estamos burlando?

Márquez: Se está burlando, por supuesto. Magistrado, no es la idea que nos hagamos virales.

Novoa: ¿Ah, usted está grabando todo esto? ¿Me está amenazando?