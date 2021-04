La Fiscalía Metropolitana Sur, anunció que iniciará un sumario sanitario en contra del fiscal Pedro Pinochet, detenido por el delito sanitario en contexto de cuarentena, tras ser sorprendido en una fiesta clandestina.

En ese sentido, se informó que la investigación penal quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte.

A su vez, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tuvo palabras para la aprehensión del fiscal, apuntando que “todo va a ser investigado como corresponde”.

“Más allá de ese hecho en particular, creo que hay un llamado a todas aquellas personas que tiene que dar el ejemplo. Todas aquellas personas que -somos de alguna forma- representantes del Estado”, añadió.

En esa línea, el secretario de Estado enfatizó que “ya me parece inaceptable que una persona normal no sea capaz de entender, y si son personas que además tienen cargos relevantes, tienen cargos de autoridades o personas que tienen que estar a cargo -en este caso de investigaciones- o cualquier otras institución del Estado, me parece doblemente complejo”.

Antecedentes

En específico, Pinochet fue aprehendido por participar de una fiesta clandestina en una vivienda junto a otras 9 personas.

Según información exclusiva de Radio Bío Bío, el fiscal fue detenido junto a otros 8 hombres y una mujer en un departamento ubicado en calle Portugal de la capital, siendo llevados a la Primera Comisaría de Santiago.

El hecho se registró pasadas las 16:00 de hoy domingo, cuando personal de Carabineros detectó la presencia de una fiesta en el piso 11 de un edificio en la capital, deteniendo a los participantes, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Con el paso de las horas, Pedro Pinochet fue puesto en libertad, aunque quedando apercibido por la justicia y con una investigación penal en su contra.

Asimismo, el dueño de la vivienda donde se registró la fiesta clandestina será formalizado este lunes.