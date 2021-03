Desde este miércoles 31 de marzo comenzaron a aplicarse las nuevas medidas para los viajeros que llegan a Chile, adoptadas ante la situación mundial de la pandemia de la covid-19.

Más precisamente, apuntan a contener la propagación de distintas cepas del virus, como la brasileña o la inglesa que han probado ser más contagiosas, en momentos en que la capacidad hospitalaria está por sobre el 95% en todo el país.

Las medidas sanitarias se empezaron a aplicar desde las 5:00 en el Aeropuerto de Santiago, único punto fronterizo abierto en el país.

Desde ahora, tanto chilenos como extranjeros residentes, al sacar el pasaporte sanitario C19, deberán reservar un hotel de tránsito para permanecer por cinco días, pagando los costos asociados que serían de alrededor de $450 mil; o, en su defecto, se puede pagar en el mismo terminal aéreo. Aunque, quienes viajaron antes del 27 de marzo estarán exentos de este cobro.

Los extranjeros no residentes, en tanto, no podrán sacar el C19 si no reservan en la web el hotel de tránsito.

En ese lugar, los viajeros deberán realizarse un test PCR: si sale positivo, deberán ser llevado a una residencia sanitaria con estadía gratuita; si sale negativo, se podrá terminar la cuarentena de 10 días en el domicilio u otro lugar con su grupo de viaje.

Radio Bío Bío estuvo esta mañana en el Aeropuerto de Santiago y constató cómo comenzó a funcionar el proceso.

Los primeros pasajeros que se vieron afectados por esta medida se quejaron de la larga espera. Incluso, uno de ellos acusó a los funcionarios que realizan los controles de burlarse de los pasajeros y de montar un show.

El mayor Pablo Alcaíno, de la comisaría del aeropuerto, señaló que todos quienes lleguen al país deberán pasar por la aduana sanitaria donde se realizará el trámite que les permita ser derivados a los respectivos hoteles en buses dispuestos para ello.

El uniformado también llamó a las familias a no concurrir al terminal aéreo a buscar a pasajeros, esto porque no existe permiso por la Cuarentena que rige en la capital.