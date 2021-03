El papá de Tamara, la pequeña de 5 años que fue baleada durante una encerrona en Huechuraba, y en conversación con La Radio sinceró su situación y opinó sobre las declaraciones del Gobierno y Fiscalía ante la muerte del presunto autor de su asesinato.

La mañana de este viernes, la familia de Tamara acusó que el asaltante que murió, en una encerrona la noche de ayer en Pudahuel, sería el autor del disparo que mató a su hija.

Tras esto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, confirmó que el adolescente de 16 años era uno de los investigados por la muerte de la pequeña.

Luego de las declaraciones Raúl Moya, padre de Tamara, afirmó que “nosotros sabemos que él fue el autor material del disparo que le quitó la vida a mi hija (…) en el lugar donde él se movía era de amplio conocimiento que él fue quien la mató”.

También, opinó sobre los dichos de las autoridades, “me parecen certeras y la verdad es que estoy conforme con las declaraciones de la subsecretaria, del fiscal y de la PDI porque evidentemente ellos deben seguir investigando a los sospechosos que aún están en libertad”.

“Reconocieron claramente que el sujeto sí está involucrado en el homicidio de mi hija (…) Para mí lo importante es que lo reconocieran delante de las cámaras que él tipo estuvo en el lugar del crimen de mi hija”, agregó Moya.

Durante la noche de ayer, y luego de la encerrona en Pudahuel, Raúl publicó a través de sus redes sociales la certeza de que el hombre baleado sería el delincuente que percutó el disparo a su hija. “No puedo negar que tengo un tipo de satisfacción porque es un tipo que demostró estar dispuesto a todo, a infringir el mayor daño que se le puede causar a un ser humano y a su familia. No me cabe duda que hoy día hay un delincuente menos dispuesto a causar más sufrimiento, dolor y muerte”, enfatizó el padre de Tamara.

“Nada va a devolvernos a nuestra hija (…) sin embargo tenemos una tranquilidad de que este sujeto no va a causarle el mismo dolor que a nosotros a otra familia porque era la única manera de garantizarlo, estando muerto”, acuñó el familiar directo de la víctima.

Justicia para Tamara

En la misma línea, enfrentó las decisiones del Poder Judicial ante casos de esta índole, y que han generado conmoción en la opinión pública. “El sistema judicial no está dando el ancho, nosotros tenemos una legislación que le da tantas garantías a los delincuentes que en muchos casos hacen casi imposible su encarcelamiento”, responsabilizó.

Por otra parte, calificó lo que significa salir a la calle sabiendo que estos hechos quedan impunes, “esto es todo los días una especie de ruleta donde tú sales a la calle y cruzas los dedos para que no te toque hoy día, y llegues a casa sano y salvo”.

Finalmente, Raúl Moya alertó que, “esto es solo una parte de la justicia para nuestra hija, todavía faltan dos personas más al menos. Y como país debemos hacer justicia no solo para Tamara, sino que para Itan, Tomasito, Matilde y todas las víctimas inocentes”.

Escucha la entrevista realizada por Christian Borcoski