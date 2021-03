Durante la tarde de este viernes la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, llegó hasta Mall Alto Las Condes, centro comercial en donde se originó un robo armado que derivó en la evacuación del mismo mall.

En el lugar se produjo un enfrentamiento con armas de fuego, donde un detective de la Policía de Investigaciones resultó con una herida de bala en el cráneo. Según precisó la subsecretaria, el detective se encuentra fuera de riesgo vital.

Martorell señaló que el delito logró ser frustrado “gracias a la labor de la Policía de Investigaciones que inmediatamente cuando fue comunicada estas situación, llegó al lugar y además, eso permitió que se detuviera a dos personas hasta el momento”.

“En cuanto a la situación de salud del detective, fue herido a bala en el cráneo, está fuera de riesgo vital, pero por supuesto tenemos que esperar su evolución. Es importante señalar que ha sido una situación sumamente difícil para todas las personas que trabajan acá”, sostuvo.

En esa línea, detalló que “se han hecho controles policiales preventivos a todas las personas que han ido saliendo del mall para efectos también de generar el control de quienes estaban dentro y que eso coincida con las personas, para determinar si alguno de ellos estaba involucrado”.

Martorell explicó que se realizó un operativo de búsqueda en los estacionamientos y “en cada parte del mall”, así como también en los lugares aledaños al mismo centro comercial. Del mismo modo, indicó que Carabineros realizó un control preventivo de identidad en todas las salidas del mall.

“Se ha hecho un trabajo muy rápido por parte de la Cenacrim (Centro Nacional de Análisis Criminal), por parte de las cámaras, de las búsquedas y por lo tanto ya hay cierto conocimiento de los compañeros de delito que no han sido detenidos y no me cabe ninguna duda que la Policía de Investigaciones no va a parar hasta detenerlos a cada uno”, aseguró.

Presidente monitorea la situación

En tanto, el presidente Sebastián Piñera ha estado constantemente monitoreando el hecho. Durante la jornada se reunió con beneficiarios del ingreso familiar de emergencia y el bono covid.

Se esperaba que posterior a este acto el Presidente se dirigiera a la ciudadanía para entregar un mensaje respecto a dichas iniciativas y a las demás que han implementado y que se buscan implementar, a propósito de las dificultades que se han generado producto a la pandemia.

Sin embargo, la actividad fue suspendida precisamente por lo ocurrido en el Mall Alto Las Condes debido coordinaciones en materia de seguridad que se encuentra realizando en conjunto con la subsecretaria Martorell.