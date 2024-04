El ministerio de Agricultura anunció la extensión y amplió la vigencia de declaración por déficit hídrico para toda la región del Bío Bío. Esto ante la compleja situación que afecta a la zona durante los últimos años.

Según un pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se prevé precipitaciones bajo lo normal para la zona centro, sur y austral del país, durante los próximos meses. También se suma a la probabilidad creciente del fenómeno de “La Niña” en invierno con posibles bajas en las lluvias.

De esta forma, las 33 comunas de la región del Bío Bío estarán cubiertas por esta declaración, que permitirá agilizar la entrega de ayudas y asesorías a los agricultores y agricultoras.

Amplían la vigencia y extienden la declaración de déficit hídrico para todo el Bío Bío

Esta medida permite trabajar con los municipios para fortalecer y ayudar a la agricultura, como también la seguridad alimentaria, de una manera concreta y focalizada, detalló la seremi de Agricultura, Pamela Gatti.

En el detalle, hasta el 30 de septiembre de este año estarán vigente las declaraciones de emergencia agrícolas, que se extiende también desde las regiones de Atacama y hasta Magallanes, lo que abarcará a 192 comunas a lo largo del país.

Como parte del compromiso adquirido, de solicitar Decreto de Escasez Hídrica para la provincia de Biobío, el alcalde de Cabrero, Mario Gierke, se reunió con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a fin de entregarle dicho petitorio de manera formal, además de invitarlo a Cabrero para reunirse con los demás alcaldes de las comunas afectadas.

“Los alcaldes de la provincia del Bío Bío me entregaron un mandato: Poder convocar a nuestro Ministro de Agricultura a la provincia, y hoy me encontrado con él, detrás de una carta, pero me ha entregado una noticia importante que quiero que él se la haga llegar, por medio de esta instancia, a los demás alcaldes de la zona”, comentó Gierke.

Ministro de Agricultura visitará la zona

En la oportunidad, el Ministro recibió la solicitud y confirmó el decreto de Emergencia Agrícola por Déficit Hídrico para toda la región, lo que implica recursos para entregar ayuda y apoyo eficaz en medidas como la entrega de forraje o de alimento para abejas, entre otros.

“Hemos escuchado la voz que clama en la sequía, no en el desierto todavía, porque está difícil. Hemos corroborado con los servicios del Minagri que efectivamente la región del Bío Bío, y la provincia del Bío Bío en particular, tiene un problema con las pasturas, ha tenido menos aguas de lo normal”, afirmó Valenzuela.

El Secretario de Estado también afirmó que se abrió una oficina provincial de la Comisión Nacional de Riego, en Los Ángeles, que antes solo estaba en Ñuble. La reunión concluyó con el acuerdo de que el Ministro visitará la zona para reunirse con los alcaldes de la provincia en Cabrero.