En una situación marcada por la angustia, alegría y agradecimiento, el chofer de un microbús en Concepción –región del Bío Bío– devolvió a un joven su mochila que, más que un bolso que tenía sus pertenencias, portaba su tesis universitaria.

El hecho se registró 17 de marzo pasado, cuando el estudiante de la Universidad de Concepción olvidó su equipaje en la máquina de transporte interurbano, cuyo recorrido comprende Lota y la capital penquista.

Tras alertar la presencia del objeto en el microbús, el chofer, identificado como Adelmo Santibáñez, notó que la mochila del joven contenía un computador -notebook- y una carpeta correspondiente a la etapa final de la investigación para optar a su título profesional.

En ese contexto, el hombre comenzó una intensa búsqueda en redes sociales para dar con el paradero del estudiante, lo cual se difundió rápidamente, haciendo viral su caso por lo comprensible que resulta y significa el extravío de una tesis, que requiere sumo esfuerzo y dedicación.

Chofer logra devolver tesis a joven universitario

En conversación con Sabes, Adelmo Santibáñez describió cómo logró contactar con el “despistado” joven, quien le agradeció el gesto y destacó que le “salvó la vida”.

“En la carpeta había unos timbres de la Universidad de Concepción y decía ‘tesis de mi profesión’. Asimilé que era de un joven universitario”, explicó.

Tras esto, “en el mismo día me llamó una persona, un joven, y me dio las características del computador tal cual como era, con una carpeta naranja, una botella plástica azul y el famoso computador. Me dio toda la descripción”, detalló.

Por ello, afirmó que cuando transitaba por Concepción, coordinó un encuentro con el estudiante en el sector Lomas Coloradas de San Pedro de La Paz, en la Ruta 160, cerca de donde reside el joven. Así, el chofer del recorrido que conecta a la capital del Bío Bío con Lota, consiguió devolverle sus pertenencias junto con su preciada tesis universitaria.

“Me lo agradeció el joven, bien educado. Se tomaba la cabeza, imagino de emoción. Me dio un abrazo apretado, que me llegó hasta el alma. Luego subí de vuelta a mi bus y continué con mi gente, en mi recorrido hacia Lota”, concluyó Adelmo.