Un calvario es el que vive Sergio Castillo, vecino de Chiguayante que asegura haber sido intervenido en diversas oportunidades y con malas actitudes por parte del personal médico en el Hospital Traumatológico de Concepción, región del Bío Bío, tras ser atendido por un accidente que sufrió en su rodilla derecha.

En conversación con BioBioChile, el paciente del recinto médico explicó que todo se remonta al día del padre en 2018.

“Mi situación comenzó con una fractura que tuve en la rótula de la pierna derecha, justamente el día del papá. Me llevaron al Hospital Traumatológico (de) Concepción. Mi hija mayor que me acompañó en todo momento, bueno, que también ha estado prácticamente en todo mi proceso que he estado viviendo estos últimos años”, comentó.

“A mi hija le hicieron saber que, por cómo estaba mi rótula -porque tuve una caída fuerte en mi casa-, me iban a poner un implante, una prótesis, lo que no pasó ni por una cosa ni por otra”, advirtió.

En ese sentido, dijo que le hicieron “una especie de cerclaje”, donde le habrían cocido los huesos con alambre. “Me operaron, me hicieron esa intervención y más o menos como los primeros días de julio me dieron el alta médica”, dijo.

Sin embargo, Sergio aclaró que “no solamente me hicieron esa especie de cerclaje, sino que por dentro de la piel me dejaron dos fierros, como dos pernos también a lo largo, lo que me impedía doblar la rodilla. Me dejaron la pierna inmovilizada y me derivaron a kinesiólogo“.

Pero el hombre explicó que “básicamente discutía con él, porque en su trabajo de tratar de rehabilitarme me exigía que doblara la pierna y yo no la podía doblar por el dolor. Obviamente, por los tornillos que tenía en la rodilla”.

“Lo que finalmente más o menos como en noviembre de ese mismo año (2018), fui citado a una comisión médica, una reunión de médicos donde la estaba encabezando el doctor Anibal Elgueta, jefe de equipo de rodilla, que intervino la pierna”, detalló.

En ese sentido, señaló que el médico le hizo saber que “me iban a intervenir porque me tenían que sacar esos pernos, para que pudiera doblar la pierna”.

“Entonces en su momento, hubo una situación posterior también que me hicieron durante 2019”, recordó.

Vecino atendido en Hospital Traumatológico desarrolla Síndrome de Sudeck

En tanto, el hombre dijo que desde el Hospital Traumatológico, a medida que avanzaba el proceso para lo que sería su “recuperación”, “me explicaron que ya se me había desatado el Síndrome de Sudeck”.

Ante esto, “yo, sin saber, sin ser médico y la ignorancia de todo paciente también por querer saber, le pregunté al doctor: ‘Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es el síndrome de Sudeck?"”.

“Me dijo, ‘mira. ¿Usted tiene Internet?’. Sí (dije), ‘Ya, entonces búsquelo’“, aseguró Sergio Castillo.

“Comencé a percibir un grado de mirar en menos a los pacientes, porque en el fondo es función de los médicos explicarle al paciente los procedimientos que se tienen que hacer y también despejar las dudas o preguntas”, lamentó.

“De ahí comencé una serie de intervenciones (…), le llamaban inmovilización bajo anestesia, que también textual, me explicaron que me anestesiaban, me ingresaban al pabellón, me abrían la rótula y me doblaban la pierna cual si fuera un hueso de pollo“.

“Posterior a eso, volvía a la sala y me conectaban una máquina más o menos como de las 08:30 horas promedio, hasta más o menos como las 20:00 horas y que me obligaban a doblar la rodilla. Y así estaba todo el día“.

“Pero después, cuando me daban de alta me sacaba la pierna y se producía un efecto elástico, o sea, la pierna volvía nuevamente a su rigidez“, añadió.

Paciente acusa malos tratos de traumatólogo: afectado sufre segundo accidente

“Mi hija mayor me acompañó en todo este proceso y fue testigo también. No sabría calificar si fue como un trato vejatorio, pero sí me sentí muy menospreciado por este doctor (Elgueta), porque cada vez que le decía ‘doctor me duele’, (…) muy livianamente me decía ‘bueno, no hay problema. Te corto la pierna y después te buscas una peguita así, liviana y total te va a quedar la otra pierna buena’. Casi como una burla lo sentía”, criticó.

“Entonces ya pasó tantas intervenciones que ya la rodilla la tenía bastante débil”, agregó.

No obstante, otra situación similar marcó nuevamente la vida de Sergio Castillo. Según comentó, “en octubre de 2020 estaba barriendo el patio en mi casa y me doblé el tobillo, con mi mala suerte de la misma pierna que ya tenía mala”.

En ese momento, “no tenía mi bastón de apoyo cerca y como pude me fui a mi dormitorio, me acosté”.

“¿Es normal que me vaya de alta con punto abierto sangrando?”

“A los dos días se me empezó a hinchar la pierna y fui a urgencias. Me tomaron radiografías en el SAR de Chiguayante y me dijeron que tenía una fractura bastante grande en la tibia de la pierna derecha, que ya tenía mala. (…) Me hospitalizaron nuevamente. Me atendió también este mismo doctor”, afirmó.

Por lo anterior, detalló que “me operaron, me pusieron una placa. (…) Cuando me dio de alta yo le pregunté doctor: ‘¿es normal que me vaya de alta con un punto abierto que me está sangrando?’“, cuestionó, asegurando que el profesional le dijo que “es bien normal”.

A lo anterior, agregó que este le habría indicado que “durante los los procesos de curación que tú vengas al hospital y el próximo control que tengo va a ser citado para el mes de diciembre . Entonces (…) tu herida debería estar limpia, sana y ya no tendríamos problemas“.

Sin embargo, Sergio aclaró que su herida no cerraba. “Todo lo contrario, se me fue abriendo el punto”.

Una vez que nuevamente le tocó el control con el médico, señaló que este le dijo: ‘vamos a tener que hacer un láser quirúrgico para evitar que te entre una una bacteria porque la herida está súper fea’.

En ese sentido, incluso acusó que el profesional le habría advertido que si se iba para su casa, ‘después te cortan la pierna. Así de simple’.

Hombre asegura que su pierna estuvo en riesgo de ser amputada

A lo anterior, Sergio Castillo añadió que tuvo que alzar la voz en una reunión que sostuvo con los médicos, ya que el temor de que una bacteria infectara su herida, se habría hecho realidad. Según indicó, su pierna habría llegado a estar en peligro de ser amputada.

Ingresa “el equipo de doctores y me queda mirando y me dicen: ‘sabe qué Sergio, te tenemos una mala noticia. Te entró una bacteria muy agresiva al hueso y mañana martes pasas a pabellón a primera hora porque te vamos a tener que amputar la pierna"”.

“El mundo se vino abajo y exploté. (…) Me enojé e hice saber mi molestia y por quien yo estaba pasando toda esta situación”, dijo, apuntando al médico Anibal Elgueta.

“Justo venía entrando este doctor y me vio que yo estaba enojado, se dio media vuelta y salió casi corriendo. Lo único que alcancé a decir fuerte fue ‘por culpa de ese hombre estoy así"”, aseveró.

Pese a ello, destacó a quien sería -en ese entonces- el jefe de Infectología, explicando que él lo contuvo y le dijo: “vamos a hacer todo lo posible por salvar tu pierna”.

“Entonces me explicó lo que me iban a hacer, me iban a ingresar a pabellón, pero me iban a conectar una especie de catéter en el brazo”, subrayó.

Para ello, precisó que “me lo conectaron en el brazo izquierdo, como directo al corazón, porque me explicó que ahí el corazón la sangre (se) bombea mucho más y el antibiótico que me iban a a dar era demasiado fuerte. Por lo tanto, iba a atacar directamente esta bacteria que tenía en el hueso. Con eso iba iban a tratar de salvarme la pierna, por lo tanto, tenía que estar hospitalizado por lo menos como tres meses”.

Sergio Castillo sufre depresión severa a raíz de lo ocurrido

Junto a lo anterior, aseguró que ha tenido que someterse también a tratamientos contra una depresión severa provocada por las complicaciones generadas a causa de estos procedimientos.

En concreto, el hombre mencionó que hoy su movilidad está reducida de manera significativa. Antes de sufrir el primer accidente, trabajaba en la Dirección de Educación Municipal de Chiguayante. Sin embargo, actualmente su condición le impide reinsertarse nuevamente en el mundo laboral, por lo que tiene las puertas cerradas.

Además, sostuvo que debe tomar medicamentos a diario y someterse a tratamientos con kinesiólogos cada 3 meses.

Ahora, Sergio Castillo hizo énfasis que busca, como paciente del Hospital Traumatológico, que ningún otro usuario sufra otra situación como la que -según acusa- él vivió.

Hospital Traumatológico asegura que paciente se encuentra recuperado de fracturas

Respecto a este caso, BioBioChile consultó al Hospital Traumatológico de Concepción sobre los procedimientos efectuados al paciente, los tratos descritos y su estado actual.

En ese sentido, el subdirector médico, Álvaro Romero González, afirmó que Castillo se encontraría “recuperado de ambas fracturas”.

El paciente “ingresó en 2018 por fractura de rótula, la cual fue resuelta por el equipo especialista en rodilla, realizándose el abordaje quirúrgico que correspondía, según diagnóstico”.

Posteriormente, “a fines de 2020, el paciente ingresó nuevamente al hospital por otra fractura en la pierna, siendo intervenido quirúrgicamente por segunda vez, conforme al protocolo establecido, según el nuevo diagnóstico, encontrándose recuperado de ambas fracturas“.

En cuanto al síndrome de Sudeck, aclararon que “genera malestar y dolor desproporcionado en relación a la gravedad de la lesión y puede persistir por muchos años. En algunos casos de forma crónica, aun cuando la lesión o fractura ya se encuentra recuperada”.

“Para aliviar este dolor, la institución ha puesto todos los recursos materiales y de personal clínico tendientes a recuperar su condición de salud, realizándole en diversas oportunidades procedimientos como bloqueos anestésicos, neurolisis y movilización bajo anestesia, los que se ejecutan en pabellón”, detallaron.

No obstante, aclararon que el vecino de Chiguayante “actualmente, continúa en tratamiento por esta dolencia con el equipo de alivio del dolor”.

Por ello, destacaron que el propio usuario “durante el tiempo en que (…) ha sido atendido en este establecimiento, ha dejado constancia por escrito del buen trato, profesionalismo y dedicación que ha recibido de parte médicos, auxiliares, técnicos, enfermeros y asistentes sociales del Hospital Traumatológico, lo que refleja el compromiso y esfuerzo de nuestra comunidad hospitalaria con su recuperación”.