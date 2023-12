El pasado miércoles 20 de diciembre de 2023, en la Sesión Ordinaria N°24, el Consejo Regional de la Región del Bío Bío (Core) dio el visto bueno a las designaciones propuestas por el gobernador regional, Rodrigo Díaz, para formar parte del Directorio de la Corporación Teatro Regional del Bío Bío.

De acuerdo con el Gore Bío Bío, estas designaciones, que abarcan a cinco miembros, representan un importante paso para enriquecer el panorama cultural en la zona.

El Directorio de la Corporación Teatro Regional del Bío Bío es el órgano encargado de definir las políticas y estrategias para el funcionamiento y desarrollo del Teatro; así como de supervisar su gestión administrativa y financiera.

– Paz Hormazábal Poblete, Ingeniera de Ejecución Mecánica, Magíster en Docencia para la Educación, estudiante de Doctorado en Educación y Vicerrectora en la Sede Concepción de la UDLA.

– Michael Cáceres Tiznado, Periodista, Máster en Educación y Multimedia, especialista en Gestión de Negocios Sostenibles, socio fundador de Periodistas Asociados, director de la Cámara de Producción y Comercio del Bío Bío, presidente de la corporación de estudios de la CPC Bío Bío, director de la Fundación Sube para el Fomento del Arte y la Cultura, ex miembro de la banda de rock Santos Dumont, actual miembro de la banda Los Brando y productor ejecutivo del disco “Octopuss: Rock en Concepción”.

– Richard Zapata Garrido, Ingeniero Civil, Máster Oficial en Planificación Urbana y Territorial, director en ZOIN SPA, Coordinador General y docente universitario, ex director de la Corporación Teatro Pencopolitano Concepción y participante en proyectos culturales.

– Alejandro Reyes Schwartz, Abogado, Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, experto en derecho laboral, administrativo y migratorio, gestor de servicios públicos, ex presidente de la Comisión Administrativa del Parque Pedro del Río Zañartu, ex director regional del Bío Bío del Servicio Nacional de Migraciones y ex Gobernador Provincial de Concepción.

– Moira Délano Urrutia, Licenciada en Educación con Mención en Artes Plásticas, Diplomada en Gestión Cultural y Comunicación Organizacional, directora de la Feria Internacional del Libro del Bío Bío, directora de la Red AlumniUdeC y de Relaciones Institucionales de la Universidad de Concepción, gestora cultural y participante en diversas instancias culturales.