La Delegada Presidencial del Bío Bío reafirmó que se iniciaron nuevos sumarios para investigar las fallas del sumario contra un funcionario que tenía una querella por presunto abuso sexual. La autoridad aseveró que enviaron una carta certificada para que el profesional retome funciones, sin embargo, dijo no saber si el aludido la recibió o no.

La delegada Daniela Dresdner reconoció este jueves que hubo errores en el sumario administrativo contra un funcionario de la Delegación Regional Presidencial (DPR) que fue blanco de una querella por un presunto abuso sexual. Cabe destacar que dicha causa penal se encuentra concluida; no hubo formalización por parte del Ministerio Público, que decidió no perseverar luego de que la parte querellante no solicitara peritajes.

Tal como reveló BioBioChile, el error en el sumario de la Delegación del Bío Bío a funcionario permitió que este figurara percibiendo millones sin trabajar.

Tras las consultas, la DPR reconoció que el sumario administrativo fue mal cursado. Sin embargo, el profesional había sido apartado de sus funciones, pero nunca se firmó el decreto de despido. Esto permitió que por un año el sindicado recibiese una remuneración mensual por más de 2 millones 700 mil pesos, con contrato vigente hasta diciembre de 2023. Así las cosas, se abrieron otros dos sumarios para detectar y corregir las irregularidades del sumario inicial.

Se trata de un sumario administrativo, que determinó una complementación al sumario inicial de esta persona, que sugiere además la suspensión provisoria del cargo; el otro es respectivo a finanzas, ya que al funcionario se le siguió pagando un millonario sueldo según portal estatal, sin cumplir, en el papel, sus funciones en la dependencia de Aníbal Pinto 442.

“No sé si recibió la carta”

Esta jornada, en medio de un punto de prensa, Dresdner señaló que “se encontraron fallas” en el sumario inicial, por lo que se iniciaron nuevos sumarios para investigar dónde estuvieron los errores y quiénes son los responsables.

“Se iniciaron nuevamente sumarios para poder ver dónde estuvieron las fallas, quiénes son los responsables de estas fallas, poder rectificar los procesos y se vuelve a iniciar el proceso. “A propósito del funcionario, decir que la investigación de estos procesos está en curso. Yo no tengo las respuestas, justamente porque la investigación está en curso. Se está viendo absolutamente todo, dónde estuvieron las fallas en el proceso inicial, si es que se hizo el pago de estos honorarios, todo el proceso”, dijo la autoridad.

En esa línea, la Delegada aseguró que la investigación está en curso y que se está viendo si el funcionario recibió remuneración durante el tiempo en que estuvo apartado de sus funciones.

“El funcionario tiene que volver a ejercer sus funciones“, dijo Dresdner, quien agregó que el sumario inicial comenzó en la DPR. “A propósito de esto, los datos fueron enviados también a la Subsecretaría -del Interior- y a propósito de eso se encontraron errores en ese sumario y se vuelve a hacer un sumario para poder rectificar esos errores en conjunto con la Subsecretaría del Interior. Y se retrotrae el proceso del funcionario. Mientras eso ocurre, el funcionario tiene que seguir trabajando”, añadió.

Los cuestionamientos de la prensa a la autoridad regional surgieron por el hecho de que el funcionario fue apartado públicamente de sus funciones, precisamente, ante los medios de comunicación, cuando todavía no se había terminado el sumario. Ante ello, Dresdner respondió que “al funcionario ya se le envió la carta -de retorno-, no sé si la ha recibido o no“, cerró.