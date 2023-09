El jefe de Seguridad Pública en el Bío Bío, representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la zona, Mauricio Torres, presentó su renuncia al cargo.

Entre las razones de su salida, explicó que se encuentra motivada por asuntos familiares, de seguridad y electorales.

Cabe recordar que su círculo cercano fue víctima de hechos delictuales. En el caso de su hermano, fue baleado en su almacén en la comuna de Coronel, ataque ocurrido en mayo de este año; mientras que hace tres semanas, desconocidos dispararon y quemaron el auto de su hermana en Lota.

En cuanto a lo político, Mauricio Torres es militante Socialista y concejal de Lota. Sin embargo, es de público conocimiento, a nivel local, que postulará a las municipales de 2024 para el cargo de alcalde.

Al respecto, alegó que fue “poco cuidado” desde el Gobierno, cuando su familia fue blanco de la delincuencia este año y de ahí una de las razones que provocó su renuncia.

“Sucedió una serie de cuestiones que, en el caso mío, particular, que me han sucedido a mí personalmente y a mi entorno familiar, y he sentido que ha habido poco cuidado, poca atención a mí como profesional y funcionario de la Subsecretaría”, aseveró.

“Tiene que ver un poco con cuestiones familiares, de tiempo y proyecto político en el cual estoy embarcado”, sostuvo.

Su compañero de partido, el senador Gastón Saavedra calificó positivamente la gestión del ahora exjefe de Seguridad Pública en el Bío Bío y coincidió en la falta de respaldo hacia la figura de Torres desde el Ejecutivo.

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, quien integra la Comisión Investigadora de Seguridad Pública, indicó que el trabajo del también edil lotino en la Subsecretaría de Prevención del Delito “no dio resultados”.

Desde el Gobierno en la región, la delegada Daniela Dresdner, entregó una escueta vocería indicando que los proyectos políticos son “incompatibles” con el cargo que lideraba el funcionario en materia de seguridad, aunque tampoco dio una valoración positiva o negativa a su desempeño.

De momento Mauricio Torres, quien asumió en medio de polémicas por “amiguismos” a inicios de este año, se encuentra haciendo uso de sus vacaciones, por lo que el cargo de jefe de Seguridad Pública -en rigor- quedará vacante el próximo 13 de octubre.

Finalmente, es necesario destacar que la renuncia del jefe de Seguridad Pública del Bío Bío se da a conocer tras un fin de semana donde se registraron al menos tres homicidios en la región, hechos que no tienen personas detenidas.