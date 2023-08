Nuevos antecedentes se han dado a conocer a raíz del Caso Convenios que involucra a Camila Polizzi, quien arrendó junto a su -ahora- expareja, Sebastián Polanco, la Fundación En Ti, y con la que se habrían embolsado $250 millones recibidos desde el Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío.

En los audios publicados por T13, se escucha a tres personas participando de una llamada: Camila Polizzi, Sebastián Polanco y a Matías Godoy (amigo y excompañero de universidad de Polanco).

Según detalla el medio citado, las grabaciones son parte de la autodenuncia de Matías Godoy, dueño de la OTEC con la que se concretó el mecanismo contractual con la Fundación En Ti.

“Nunca pensé que iba a quedar la cagada”

En el primer audio, se escucha a la excandidata a diputada, Camila Polizzi, hablando que sobre el escándalo por el Caso Convenios.

-Evidentemente que nunca pensamos, yo nunca pensé que iba a quedar la cagada con el tema de las fundaciones y ahora están todos perseguidos y quieren…

Sin embargo, Sebastián Polanco interviene y dice:

-Son capacitaciones. No dicen que va a quedar pintá la (inaudible).

-Hay que hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón… alguien que diga: capacitado. Capacitación no sé… de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé qué hueá, del barrio nuestro… de lo que sea. Los nombres de los talleres – sugiere Polizzi.

En otra grabación, la misma se refiere a lo que le habló “el administrador” sobre los requisitos para las fundaciones.

-Lo otro que me mencionó el administrador es que van a volver a volver a subir los estándares de los requisitos de la hueá de la fundación y van a pedir los dos años de antigüedad. Pero como la fundación… porque él pensaba que la de nosotros no tenía dos años… pero como tiene los dos años, dijo que igual ingresamos lo antes posible, pero no sé…

En esa línea, fue interrumpida por Sebastián Polanco, y la acusó de falsificar firmas.

–Yo cambié mi firma… porque tú falsificai firmas, así que ya no podí falsificarla. Si yo veo que tú ingresaste algo, cierto, con mi firma.

-¿Pero por qué voy a poner tu firma? ¿En dónde? – cuestiona Polizzi.

-Porque yo estoy en la Fundación tuya, cierto – responde -en ese entonces- su pareja.

-Ya, pero por eso mismo estoy hablando, si se va o no a ingresar otro programa. Eso estoy preguntando. – aclara la excandidata a diputada.

Más tarde, se escucha otra conversación donde los tres hablan sobre -presuntamente- algunos dineros pendientes de las transferencias realizadas.

-¿Qué más falta? – pregunta Matías Godoy.

-Lo otro hay que pagar – responde Polanco.

-Las cámaras, las luces… Sí, pero tú tenías la tarjeta – agrega Polizzi.

-Pero tú tenís’ la plata. No… no… no se transfirió eso – refutó su -ahora- expareja.

-Ya se le transfirió. Ya se le transfirió. ¿Cómo que no? Sí… está transferido. Está el ítem transferido – aseguró la excandidata a diputada.

-Ahí vamos a tener otro problema – advierte Polanco.

Polizzi, Polanco y Godoy: el manejo de la tarjeta

A partir de los audios anteriores, es posible notar un desorden en el manejo de los traspasos de dinero entre los tres, lo cual queda en evidencia en otra conversación, donde se habla del uso de los dineros públicos a partir de la tarjeta bancaria de la OTEC.

–Por eso yo pienso que tú deberías tener el tema del manejo de la tarjeta y yo… si hay que traspasar plata. Porque yo pienso que con los 5 millones que hay en la tarjeta no alcanza. No alcanza. Lo que hay que hacer… las luces, las cámaras y la hueá – dice conmocionada Polizzi.

-Y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación. No puede quedar plata en la fundación… Por tanto, yo transfiero la plata – agrega.

–Tú con la tarjeta. No este hueón (Polanco) por una razón evidente. Porque no estamos de acuerdo… cierto – insiste.

-Transfiero toda la plata a la cuenta de la OTEC. Tú te quedas con la cuenta de la OTEC, cierto. Se hace lo que hay que hacer y después… lo que quedó… conversamos si quieres dividirlo, cómo nos vamos a ir… eso después… ¿me entendí? Pero primero, hagamos lo que hay que hacer – recalca.

Polizzi: “Estoy tratando de que seamos vivos”

En tanto, en otra grabación se escucha a Camila Polizzi que continúa intentando tapar el escándalo por los millonarios traspasos de fondos públicos.

–Yo estoy tratando de que seamos vivos. De que no nos pase… lo que les pasó a los otros hueones. Eso significa que cuando vaya una hueona del GORE a pararse a una cancha, la cancha no puede estar pelá po’ hueón… Tiene que estar pintá… tiene que estar la hueá de la cámara, tiene que estar la luz.

– Pero eso está pedido, eso me dijo este hueón (Polanco) – responde Matías Godoy.

“Yo me puedo hacer la hueona todo el rato”

Más tarde, se aborda otro audio donde Camila Polizzi se desliga de cualquier responsabilidad legal respecto a las fundaciones.

-Yo no soy representante legal de ni una hueá. Ni de la Fundación. De la Fundación está el viejo, y tú estai en la OTEC. Entonces cómo el hueón hace esa hueá y empieza a hablar de malversación de fondos públicos… que va a hacer una denuncia. Yo me puedo hacer la hueona todo el rato.

Camila Polizzi intentó silenciar a testigo clave

Esta nueva filtración de audios se suma a la operación que realizó Camila Polizzi anteriormente y que fue revelada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, donde la excandidata a diputada intentó silenciar a un testigo clave del arriendo de la Fundación En Ti.

Por otro lado, la revelación de estas nuevas grabaciones se dan en el contexto de la denuncia presentada por Polizzi ante la Fiscalía, asegurando que fue víctima de amenazas y que “una alta autoridad de Gobierno habló expresamente de sicariato” en una reunión que sostuvo con el exseremi Eduardo Vivanco.

Además, cabe recordar que Polizzi se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público, luego que, a partir de la asesoría de su expareja (y coordinador de campaña), Sebastián Polanco, “arrendara” por $10 millones la Fundación En Ti, con la que se embolsó $250 millones provenientes del Gobierno Regional del Bío Bío.

Respecto a la arista por el millonario traspaso de recursos, este miércoles se conoció que la excandidata a diputada presentó una querella por los delitos de apropiación indebida de dineros, estafa y falsificación de instrumento privado mercantil en contra de Polanco y Matías Godoy, representante de la OTEC Frumisal Ltda.