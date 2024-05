Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La historia de Tomás Ross, un niño chileno con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), ha generado controversia por el acceso y financiamiento de Elevidys, el tratamiento que podría cambiar el curso de su enfermedad. A pesar de la aprobación de la FDA en EE.UU., el alto costo y la falta de cobertura en Chile provocaron un intenso debate nacional que implicó al Ejecutivo y ex autoridades. Tomás, de 5 años, necesita la terapia génica Elevidys, que cuesta alrededor de .500 millones de pesos chilenos. La madre de Tomás rechazó la propuesta del Ministerio de Salud de importar el medicamento si ella lo costeaba, ya que prefiere la administración en EE.UU. donde los especialistas están más familiarizados. La subsecretaria de Salud Pública afirmó incorrectamente que Elevidys no estaba aprobado internacionalmente, lo que fue desmentido por el exministro de Salud. Elevidys, aprobado por la FDA en 2023, es una esperanza para pacientes con DMD al introducir una versión funcional del gen afectado. Aunque el tratamiento es costoso, su aprobación acelerada se basa en resultados preliminares prometedores, aunque se requieren más investigaciones para confirmar su eficacia a largo plazo. El Ministerio de Salud no ha comprado el medicamento, argumentando la necesidad de más estudios para demostrar su efectividad clínica.