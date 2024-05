El equipo de marketing de Vicio, la cadena de hamburguesas española, llevó la “sana competencia” a otro nivel con McDonald’s, cuando hace un par de semanas le dieron la vuelta a una idea que pocos se habrían atrevido a hacer.

Se trata de la acción que realizaron cuando la compañía McDonald’s celebró el 30º Congreso Anual en Barcelona, ciudad hasta donde llegaron los más altos directivos de la compañía.

Este evento se transformó en una oportunidad para Vicio, que vio en la convención una nueva forma de que extranjeros conocieran la hamburguesería española, pero además, fueran los expertos en hamburguesas.

Acostumbrados a audaces campañas de marketing, esta no fue la excepción y llegaron hasta lo más profundo de la convención que te puedas imaginar, documentando todo para sus redes sociales.

Vicio: la auténtica hamburguesa española que le dio la pelea a McDonald´s

Si tuviéramos que definir cómo es Vicio, la hamburguesería española, lo más seguro es que te dirían que es como el “WOM” de las telefonías en Chile. Una marca relativamente nueva en el país, con pocas sucursales, pero una audaz publicidad.

Y es que Vicio nació recién tras la pandemia, cuando Oriol de Pablo, un ex ganador de MasterChed, y Aleix Puig, un empresario, se asociaron para crear un local de hamburguesas muy diferente de lo que había en ese momento.

“Teníamos claro que queríamos romper la industria del delivery, poniendo el foco en tres cosas: producto, que nuestra cheeseburguer fuera de llorar, tecnología, esto es, operaciones, e imagen, crear una marca potente”, contó Oriol de Pablo a El País.

El objetivo que tenían era terminar con la mala reputación que existía de las “dark kitchen”, espacios que se usan para cocinar y generalmente hacer delivery, por el concepto del bright kitchen, es decir, un local cocina abierta para que los consumidores vean todo el proceso de creación del producto en vivo y en directo.

Para eso no sólo contrataron un cocinero de renombre, que pasó por prestigiosos restaurantes del país, sino que también a un creativo y un jefe de tecnología.

Puig indicó, “queríamos crear algo más que una hamburguesería, una marca que fuera tendencia, que nuestra punta de lanza estuviera en la manera de comunicar, y eso lo estamos consiguiendo”.

Algo que consiguieron y que se refleja directamente en la batalla que Vicio le dio a McDonald’s en su propia cara.

Campañas publicitarias disruptivas

Vicio es reconocida en España por agresivas, pero creativas campañas publicitarias que los llevan a otro nivel, las que documentan para sus redes sociales con éxito para sus consumidores, así como el público que alucina con cada una de sus intervenciones.

Una muestra es el pasado Scrap World, un evento que une la agenda de la cultura urbana en una propuesta que combina moda, música y streetart.

Lograron tener un stand para la venta de hamburguesas en el evento donde también estaban marcas como Adidas, Porshe o Lacoste.

Sin embargo, eso no fue suficiente y optaron por presentar su “colección” de moda, un buzo y calcetines con la identidad de la marca, con 50 modelos que lucieron sus prendas en medio del evento.

Los modelos, también portaban un QR para que la gente escaneara y comprara sus productos en vivo.

El objetivo fue vender hamburguesas, pero también ropa y show para los asistentes, ya que desapercibidos no pasaron y documentaron todo para sus RRSS.

La movida disruptiva es la misma que usaron cuando se enteraron de que los directivos de McDonald’s estarían en Barcelona, la ciudad natal de Vicio.

Serían 14 mil los miembros de la cadena norteamericana que estarían en la ciudad y tenían que aprovechar el momento para que probaran una “burger de verdad”.

Cómo los directivos de McDonald’s terminaron pidieron Vicio

McDonald’s realizó en Barcelona su convención anual en un evento que la prensa de ese país calificó como “a todo trapo”.

Razón tenían, el evento era tan importante que hasta la cita llegaron Dua Lipa y The Killers, para amenizar la reunión de negocios.

Por tanto, Vicio decidió armar el plan maestro donde el primer paso era infiltrarse en el Congreso. Para eso asistieron y vieron como se comportaban los participantes, pero también averiguaron en qué hotel se quedarían.

El segundo paso, es el impacto, por lo que pensaron en recoger a los directivos en el aeropuerto con taxis falsos y llevarlos a Vicio, pero se podría interpretar como un secuestro.

Por eso, decidieron que la mejor forma era hacerlo discretamente y por sobre todo, cuando nadie los viera, para que conocieran la marca a través de cartones que podrían colgar en las manillas de cada habitación.

“We don’t want to disturb you, but now that nobody watching, maybe it’s time to taste a real one Vicio” (No queremos molestarte, pero ahora que nadie mira, tal vez sea hora de probar un Vicio real), rezaba la leyenda en el cartón creado para los directivos de Mc’Donald’s.

Para el paso tres, la ejecución, reservaron una noche en el mismo hotel que estaban los directivos de McDonald’s. Aprovechando cada momento en el lugar, dejaron los cartones en los pomos y de esta forma, se aseguraron publicidad “gratuita y directa” para que conocieran su marca directamente.

¿Directivos de McDonald’s comiendo Vicio?

Correr por todo el hotel parece que dio resultado para los creativos de Vicio o al menos así lo mostraron en sus redes sociales.

“¿Misión cumplida? No lo sé. Ve a la habitación y míralo tú mismo”, señalan en el video donde se puede ver una mesa afuera de una de las habitaciones del hotel con papeles y cajas de la marca.

Esto parece ser la prueba de que su campaña funcionó y al menos un directivo de la marca estadounidense se atrevió a probar una “burger de verdad” cuando nadie lo veía.

La realidad es que no sabemos si esto fue así, pero la realidad es que la campaña se promocionó con éxito para Vicio, que se transformó inmediatamente en viral.

Su publicación en Instagram lleva más de 41 mil Me Gusta y el video en TikTok más de 174 mil con 2 millones de reproducciones, todo un éxito para las redes sociales.

Si quieres descubrir cómo lo hicieron, lo puedes ver aquí.