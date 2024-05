El Departamento de Justicia de EEUU informó este sábado que Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como ‘El Nini’ y “uno de los principales sicarios del Cartel de Sinaloa”, fue entregado a las autoridades estadounidenses para su extradición.

“‘El Nini’ era uno de los principales sicarios del Cartel de Sinaloa y responsable del asesinato, tortura y secuestro de rivales y testigos que amenazaban la empresa criminal de tráfico de drogas (…). También participaba en la producción y venta de fentanilo, incluso en Estados Unidos”, indicó el fiscal general de EEUU, Merrick B. Garland, en un comunicado sobre esta extradición.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on the Extradition of Néstor Isidro Pérez Salas

May 25, 2024