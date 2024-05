Claudio Bravo vivió este sábado su último partido con la camiseta del Real Betis pero, pese a lo que se esperaba, el portero chileno vio el encuentro ante Real Madrid desde la banca.

En el Santiago Bernabéu, debido a la lesión del titular Rui Silva, el técnico Manuel Pellegrini optó por alinear al tercer arquero Fran Vieites en desmedro del ex Manchester City.

Una decisión, sin dudas, controvertida. Y un adiós para el guardametas bicampeón de América con La Roja, a todas luces, muy frío.

Por lo anterior, se le consultó al técnico chileno por la suplencia del seleccionado nacional.

“Claudio no jugó porque acaba contrato y queríamos ver a Fran Vieites en un partido como éste, para tomar decisiones para el próximo curso”, dijo Pellegrini, según detalla Diario de Sevilla.

“En cualquier caso, y aunque no ha podido jugar mucho por las lesiones, Bravo ha sido muy importante en el vestuario pese a no tener regularidad esta campaña”, agregó el ‘Ingeniero’, destacando de todas formas a Claudio Bravo.

Vale mencionar que el portero no ha dado luces de dónde podría continuar su carrera e, incluso, ha coqueteado con un eventual retiro.

“Si me llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero si no llega nada, aparece algo que no me genera nada o las expectativas no cumplen con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta”, dijo semanas atrás el histórico arquero nacional.