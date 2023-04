Un niño con síndrome de Down de tercero básico del Colegio Amanecer de Talcahuano, en la región del Bío Bío, fue suspendido por tres días tras haber golpeado a una docente dentro del aula de clases.

El padre del menor, Luis Gardela, describe esto como una acción esperable para un niño con esta condición, especialmente cuando se siente atacado o vulnerado, denunciando que el colegio debería tener protocolos distintos al autodenominarse como integrador.

“Aplicar el reglamento de Convivencia a un niño con síndrome de Down, que no entiende lo que pasa, porque mi hijo no habla. Su única reacción ante alguien que lo acosa o que lo intimida, es obviamente sacar la mano o a lo mejor golpearle la mano para que no lo molesten, no lo hostiguen”, manifestó el hombre.

Así también dijo que esa “es la única defensa que él tiene. Y si una profesora toma eso como agresión, estamos en un problema, porque no entienden la forma de reaccionar de un niño que no habla”.

Niño con síndrome de Down es suspendido por golpear a profesora

El director regional de la Superintendencia de Educación del Bío Bío, Carlos Martínez, dijo que si bien el estudiante no está exento de cumplir con el reglamento del colegio, se deberían priorizar medidas formativas, en vez sanciones de este tipo.

“En cuanto a las medidas disciplinarias, si bien los estudiantes con necesidades educativas especiales no se encuentran exentos de su aplicación, estas siempre deben considerarse antes de aplicarlas”, indicó Martínez.

A esto agregó que “si las faltas obedecen a la naturaleza propia del trastorno que presenta, aplicando preferentemente medidas formativas, de apoyo pedagógico o psicosocial, por sobre las punitivas (…)”.

La Radio se comunicó con el Colegio Amanecer de Talcahuano, quien no se quiso referir a la situación.

Actualmente, la Superintendencia de Educación del Bío Bío se encuentra reuniendo antecedentes para esclarecer el hecho y establecer sanciones si corresponde.

En tanto, el padre del niño interpuso un recurso de protección por la vulneración de derechos vivida por su hijo.