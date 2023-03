La delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, corrigió la información errada que entregó hace ya una semana el seremi de Transportes, Héctor Silva, y ahora se anunció que la vía exclusiva para el transporte público en el puente Llacolén es sólo en horarios punta.

Desde la Seremi de Transportes reconocieron que pueden fiscalizar la frecuencia de los buses sólo a fin de mes, cuando reciben los datos de los GPS de las líneas de taxibuses.

En el Gobierno evalúan de manera positiva el plan de contingencia para el inicio del año escolar frente a la falla que presenta el Puente Ferroviario y que mantiene al Biotrén sin cruzar el río.

En este sentido, la delegada presidencial defendió el plan y aseguró que el 70% de quienes transitan por los puentes está cumpliendo la medida de restricción en hora punta y que un 35% de los que cruzaron por el Llacolén no respetaron la vía exclusiva para la locomoción colectiva.

Sin embargo, Daniela Dresdner, corrigió la información que el martes de la semana entregó el seremi de Transportes, Héctor Silva, respecto al uso de esta vía exclusiva sobre el Llacolén. En esa oportunidad se dijo que la medida estaba operativa a toda hora del día; sin embargo, esto regirá solamente en horarios punta: de 7:30 a 9:00 y de 17:30 a 19:00 horas.

Más tarde, a través de un comunicado, desde la Seremi de Transportes informaron que “a partir de este miércoles 8 de marzo y en forma excepcional, esta medida operará únicamente en los horarios punta mañana y tarde”.

Afirman que la decisión se adoptó tras un análisis realizado por la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra) del MTT, que dio cuenta de que 7 de cada 10 vehículos respetó la prohibición de circulación, permitiendo con ello un correcto funcionamiento del transporte público, especialmente vinculado a los buses de combinación con el servicio Biotrén.

Así, desde este miércoles y de lunes a viernes, no se permitirá el ingreso de vehículos particulares a la vía entre las 07:30 y las 09:30 horas; y entre las 17:30 y las 19:00 horas. Es decir, en los horarios punta AM y PM. Además, recordaron que desde el lunes 13 de marzo se comenzarán a cursar multas a quienes sobrepasen la pista demarcada en el Puente Llacolén.

Consultado el gobernador Rodrigo Díaz, más que cuestionar o no el error de la autoridad de transportes, dijo que a ellos no les satisface la medida de vía exclusiva sobre el Llacolén y que creen que no debe implementarse, tal como ya lo han hecho saber al Gobierno.

Por otro lado, el seremi de Transportes, Héctor Silva, informó que cuatro líneas de taxisbuses fueron fiscalizadas por no cumplir con la frecuencia, dos de San Pedro y otras dos de Hualqui. Sin embargo, también reconoció con la actual regulación, que data del 2005, sólo se pueden obtener los datos de los GPS de las líneas una vez al mes.

Desde Efesur, su gerente general, Nelson Hernández, informó que el Biotrén tuvo un alza de pasajeros y que un 85% de ellos que buscan llegar desde Coronel y San Pedro de la Paz a Concepción.

Desde la Delegación Presidencial dieron cuenta de que tienen la convicción de que es necesario potenciar el transporte público y que para ello es necesario generar mejor frecuencia y calidad en el servicio.