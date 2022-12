El gobierno confirmó la solicitud de renuncia al director del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) en el Bío Bío, Gustavo Apablaza, tras una denuncia por violencia intrafamiliar.

“Tenemos una sola mirada respecto de esto, que siempre ha sido la misma”, dijo la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner. “Por lo tanto, ahora se le ha pedido la renuncia al director del Injuv”, confirmó la autoridad regional.

La denuncia por VIF contra el director de Injuv

De acuerdo a una denuncia ingresada en el Juzgado de Letras y Garantía de Bulnes, el hecho ocurrió el pasado 11 de diciembre durante un paseo en la comuna de Quillón, donde Apablaza se encontraba con su esposa y su hijo de 8 años.

Tras una discusión dentro de su vehículo, el acusado le pidió a la víctima que se bajara usando la fuerza para abrir la puerta y empujándola del auto con el vehículo en marcha.

La víctima quedó con lesiones leves, las cuales constató en Carabineros.

Debido a lo anterior, el Juzgado de Letras y Garantía de Bulnes otorgó la medida cautelar de prohibición por parte del imputado de acercarse a la víctima en su domicilio, lugar de trabajo o vía pública durante 90 días.

“No lo sabíamos, si no, no habría estado ahí”

Desde el Ejecutivo descartaron haber estado en conocimiento de esta situación antes de que se haya hecho pública. “Claramente no lo sabíamos, si no, no habría estado ahí”, dijo la delegada presidencial.

“Tenemos una sola línea en el gobierno feminista del presidente Gabriel Boric. Siempre ha habido una sola línea respecto a esto”, recalcó Dresdner. Agregando que “apenas la información se tuvo” se adoptaron las medidas.

El denunciado, Gustavo Apablaza, asumió el cargo de la Dirección Regional del Injuv Bío Bío en octubre de 2018 y dentro de sus labores está promover la prevención de la violencia de género.