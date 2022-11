El sindicato de algueros y recolectores de orilla de la bahía de San Vicente interpuso una demanda por contaminación contra la empresa Essbio, en la región del Bío Bío.

En concreto, el sindicato de trabajadores solicitó una indemnización y reparación de daños a raíz de la contaminación por desechos arrojados desde una tubería de la empresa.

Durante la mañana de este jueves, los trabajadores se manifestaron frente al palacio de Tribunales de Justicia de Concepción con el fin de dar a conocer la problemática que les afecta.

Del mismo modo, el sindicato de algueros y recolectores de orilla de la bahía de San Vicente acusó que se acabaron los recursos marinos en el borde costero del sector Los Lobos. Esto, a causa de la contaminación que, según la agrupación, estaría afectándoles desde 2015.

Contaminación: buscan reparación medioambiental

A raíz de esta situación, es que presentaron una demanda contra la empresa por reparación de daños e indemnización. Además de buscar reparación medioambiental.

Así lo indicó la presidenta del sindicato de algueros y recolectores de orilla, Golga Córdova. En ese contexto, también aseguró que más de 50 familias perdieron su trabajo por la contaminación de desechos en las algas.

“Nosotros ahora estamos en un juicio de reparación de daños, de una indemnización, de que ellos se hagan responsables por todo lo que están causando. Obviamente murió la parte bentónica, ya no hay algas, ya no hay mariscos. Y cuando había, no podíamos extraérlos por miedo de poder contaminar a nuestros vecinos“, explicó la presidenta.

Lo anterior, debido a los problemas que tenían para vender sus productos, ya que dicen que tienen olor a excremento.

Por su parte, Jaime Sepúlveda, extrabajador de Essbio, aseguró que mientras se desempeñó en la planta de Essbio presenció malas prácticas de parte de la empresa.

“Trabajé en esa planta, y a través del tiempo me fui dando cuenta que Essbio realmente a ellos les hacía un daño perjudicial, en la parte económica y contaminación. Cada vez que habían derrames de aguas fecales, nosotros debíamos ocultar las pruebas antes que llegara la Gobernación Marítima“, expuso el extrabajador.

Por otro lado, desde Essbio informaron que la infraestructura de recolección e impulsión se encuentra funcionando normalmente, sin interrupciones en su operación.

Finalmente, en relación a los reclamos realizados por las algueras, la compañía sostuvo que no se referirá al tema, debido a que se encuentra un proceso legal en curso.