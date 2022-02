Luego de que la futura ministra del interior, Izkia Siches, confirmara durante la jornada de hoy viernes que no va a mantener el Estada de Excepción, el presidente multigremial de la provincia Bío Bío, Jorge Guzmán, señaló que la determinación es preocupante.

Una escalada de actos de violencia y facilidades para que actúen los grupos terroristas con total impunidad, será a juicio de la multigremial en la provincia de Bío Bío, el resultado de no renovar el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur.

Lo anterior, luego de que este viernes, la futura ministra del interior, Izkia Siches, confirmara que el presidente electo Gabriel Boric, no va a mantener la medida durante su mandato.

Para el presidente de la multigremial en la provincia de Bío Bío, Jorge Guzmán, la determinación es preocupante, ya que le cierra las puertas a las autoridades que pidieron mantener la presencia militar en la zona.

A juicio del dirigente agrícola, la no renovación del Estado de Excepción Constitucional, solo generará que haya una escalada de hechos de violencia y los grupos terroristas puedan actuar con mayor libertad.

“Claramente están dando más facilidades a los terroristas, a la gente que todos los días está generando atentados. La no presencia de fuerzas armadas en terreno les va a facilitar las cosas y esto va a aumentar la escalada. Me encantaría, nos gustaría que así no fuera, pero creo que la fuerza de los hechos en los últimos tiempos han demostrado, absolutamente lo contrario”, comentó Guzmán.

Además, el dirigente señaló que, como dirigentes productivos, se van a reunir para analizar esta situación y no descartó una solicitud para reunirse con el próximo mandatario y darle a conocer que para la gran mayoría de los que viven en la Macrozona Sur, sería un gran error, no continuar con la medida.