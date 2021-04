Durante la jornada de este martes las 13 Comunidades del Lago Lleu Lleu dieron a conocer a través de un comunicado de prensa su postura, y aclarar así algunos puntos -a su juicio- tergiversados sobre su proceso de recuperación territorial y sobre las acusaciones de violencia en contra de sus dirigentes.

En este documento señalan que hace más de cuatro décadas sus loncos iniciaron el proceso de recuperación de su territorio ancestral, puntualmente donde está ubicado el Fundo Choque.

De este modo argumentan que tras años de lucha a fines de 2018 deciden realizar un cambio de estrategia iniciando acercamientos con empresas CMPC.

Luego de muchas negociaciones, se da inicio a este proceso que según señalan “es el resultado de la voluntad de las comunidades que han decidido avanzar a través del dialogo y acuerdos territoriales” añadiendo que “para nosotros lo importante siempre es el territorio, pues es lo que nos define como mapuche”.

A lo señalado en la declaración pública, Arturo Millahual, gestor de las comunidades de Lleu Lleu, descartó que por la relación con Mininco puedan ser calificados como yanaconas o traidores.

A raíz de las acusaciones de violencia por parte de Héctor Llaitul, donde señaló que los comuneros que trabajan con forestales están tras los incidentes de los últimos días, generando insultos a través de redes sociales, el comunicado es claro afirmando que “aquellos que atacan a nuestros dirigentes con acusaciones sin fundamento e insultos por redes sociales, dejarles claro que una descalificación a ellos es también a todo un territorio”.

Al respecto, el dirigente Fernando Millabur pidió esperar a la investigación del Ministerio Público.

Además, en el comunicado argumentan que lo que se ha visto en los últimos días en la prensa no es un enfrentamiento entre sus dirigentes y Héctor Llaitul agregando que “a él lo respetamos como a cualquier mapuche. No obstante, él no es oriundo de nuestro territorio y tampoco es representante de una comunidad, él representa sólo a su organización (CAM)”.

También solidarizaron con el hecho ocurrido el 27 de marzo, donde se vieron afectados trabajadores de TVN, señalando que condenan la violencia y saben en primera persona lo que significa sufrir estos ataques.

“Nuestras comunidades viven sumergidas en la inseguridad y la violencia de grupos delictuales que se han tomado no solo nuestros territorios, sino que gran parte de la provincia de Arauco” añadiendo que desde hace años la provincia ha sido abandonada por el Estado, y particularmente por este Gobierno.

Por su parte, Santos Reinao se negó a responder preguntas, pidiendo quedarse con lo señalado por las comunidades, que en su declaración no vieron problema con el contrato que ligó al dirigente con la Forestal Mininco, explicando que se trató de servicios enmarcados en el Programa de Desarrollo Territorial.

Lee el comunicado completo aquí: