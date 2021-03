Las autoridades de la región del Bío Bío anunciaron la ubicación de los 11 puntos de control que se establecerán en los límites de ingreso y salida hacia Concepción. La medida comenzará a regir desde el lunes 15 de marzo hasta el viernes 19 de marzo, para luego ser evaluada durante el fin de semana.

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, llamó a la población a no viajar a la capital regional a menos que sea estrictamente necesario. “Vamos a fiscalizar a todos los vehículos que quieran ingresar y salir de Concepción a través de 11 puntos, al menos, durante toda la próxima semana”.

En concreto, los puntos estarán emplazados hacia el ingreso de Concepción, a partir de las 09:00 de mañana, y durante la tarde, hacia la salida de ciudad penquista desde las 15:00 horas.

De esta forma, la fiscalización limitará territorialmente con 5 comunas: Hualpén, Talcahuano, Penco, Chiguayante y San Pedro de la Paz.

“Estamos en una situación dramática, nuestro peor momento en todo lo que llevamos de pandemia. En dos meses de este 2021 hemos logrado incrementar el número de fiscalizaciones respecto a igual período del 2020 y duplicar el número sumarios covid-19 de todo el año pasado, sin embargo, ello no ha sido suficiente porque el número de contagiados ha aumentado a un nivel sin precedentes en nuestra región, poniendo en severo riesgo la disponibilidad de camas en Bío Bío”, indicó el intendente Patricio Kuhn.

La autoridad advirtió que la medida generará atochamientos y más tiempo de espera. Por eso, al igual que el seremi Muñoz, insistió que “si no tiene permiso o salvoconducto, no se arriesgue y no salga; y si lo tiene, que evalúe muy bien qué tan necesario es su desplazamiento”.

Puntos de control

– En sector Avenida Arteaga Alemparte (2 puntos)

– En sector Costanera – Hualpén

– En sector Autopista Talcahuano

– En Ruta 150

– En Ruta Interportuaria

– En sector Lonco

– En sector Costanera Concepción

– En Puente Juan Pablo II

– En Puente Llacolén

– En Puente Chacabuco

En dichos lugares los equipos de fiscalización controlarán a todos los vehículos que intenten ingresar o salir de Concepción.

Para ello, solicitarán a cada ocupante del automóvil permiso temporal y en caso que correspondan a trabajadores el salvoconducto colectivo, además del contrato o certificado que justifique su actividad esencial, explicó el seremi de Salud.

Adicionalmente, este viernes, a partir de las 15:00 horas, dispondrán de otros dos puntos de control, que estarán ubicados en sector peaje Autopista del Itata y sector Agua de La Gloria, ruta Concepción – Cabrero.