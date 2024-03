Concejales de Viña del Mar criticaron la intención del municipio de adquirir, con una inversión cercana a los $290 millones, dos mil carpas, dos mil sets de ollas y dos mil juegos de utensilios para las familias damnificadas por la emergencia.

Uno de los cuestionamientos es lo tardío que es esta medida, debido a que ya ha pasado más de un mes de los incendios. El Edil de la DC, René Lues, comentó que con la entrega de carpas Viña del Mar seguirá con las mismas condiciones.

“Después de más de una mes de ocurrida la catástrofe, no me parece ni justa ni digna entregar a las familia afectadas dos mil carpas (…) Gastarse 300 millones de pesos en esto es una bofetada a los damnificados. Viña del Mar se convertirá en el campamento de carpas más grande de Chile y no habremos mejorado un ápice la calidad de vida de las personas”, manifestó.

Por su parte, el concejal del Partido Comunista, Pablo González, comentó que se ha solicitado información para saber las principales necesidades de la gente a propósito de los dineros que recibió el municipio por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)

La Radio le consultó a la Municipalidad de Viña del Mar respecto a los cuestionamientos de los ediles referentes al destino de estos recursos, pero hasta el cierre de esta edición no se han referido al respecto.