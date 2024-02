El Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicitó que se rechace el recurso de protección presentado por el Movimiento Duna Viva por los trabajos que se están realizando en los socavones de Reñaca en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Bajo este contexto, el MOP -dentro de sus argumentos- aseguró que la acción se presentó fuera del plazo establecido, como también que no se ha incurrido en ningún acto ilegal.

Fue ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que el movimiento presentó -en enero pasado- un recurso de protección en contra de la cartera de Gobierno y la Dirección Regional de Obras Hidráulicas.

Específicamente, dicho escrito solicita que se respeten los fallos judiciales y asumir que toda intervención en la zona debe seguir procedimientos establecidos.

Ante esto, el MOP respondió a la acción legal que presentó la organización. En el escrito, el ministerio solicitó que se rechace el recurso.

Al respecto, Gabriel Muñoz, abogado del Movimiento Duna Viva, comentó que los argumentos del MOP son superficiales, puesto que no se enfocan en el permiso de impacto ambiental que se debería tener para los trabajos que se están realizando en los socavones de Reñaca.

El Ministerio de Obras Públicas, señaló en su informe que el recurso de protección presentado por Duna Viva se debe rechazar, puesto que este se presentó fuera de plazo.

A ello, sumaron que no se ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario; no se ha visto amenazada ninguna garantía constitucional; y que este escrito no es la vía ideal para resolver la denuncia.