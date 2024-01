Debido a que los equipos de emergencia no han logrado rescatar el cuerpo encontrado en roqueríos de Viña del Mar, aún se desconoce el sexo y la identidad del cadáver. Las diligencias permanecen en el sitio del hallazgo, sujeto a las condiciones meteorológicas. Por todo lo anterior, la delegada presidencial enfatizó: "No existe confirmación de que sea Anahí".

Se desconoce el sexo y la identidad del cadáver encontrado la tarde de este viernes en roqueríos de la avenida Perú, en cercanías del casino de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Lo anterior, debido a que los equipos de emergencia aún no logran rescatar el cuerpo. Esto, debido a las condiciones del terreno y las marejadas anormales presentes en la zona.

De acuerdo a información recabada por Radio Bío Bío, los esfuerzos se concentran en efectuar el rescate con el mayor cuidado posible, tanto para evitar el riesgo de quienes trabajan en el operativo, como para no dañar el sitio del hallazgo.

Es preciso señalar que el cuerpo se encontró en el marco de un operativo policial por la búsqueda de Anahí Espíndola (22). No obstante, aún no se sabe si el cadáver corresponde o no a la joven. Su familia, presente en el lugar, está a la espera de conocer el avance de las diligencias.

Según detalló el jefe de la región policial de Valparaíso, el prefecto inspector Guillermo Gálver Carriel, el cuerpo se encontró en una posición en la cual no se puede determinar si es hombre o mujer.

De igual forma, se espera que buzos criminalistas de la PDI puedan trabajar desde el océano. Sin embargo, de no poder -debido a las condiciones meteorológicas- se continuará mañana. Durante la noche un puesto de mando resguardaría el sitio del suceso.

Diligencias por cadáver en Viña del Mar

Las condiciones complejas del terreno fueron enfatizadas por todas las autoridades desplegadas en el lugar. La delegada presidencial Sofía González señaló que incluso el Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, le pidieron permanecer “encima” de las diligencias a desarrollar.

“No estamos escatimando en las herramientas que necesitamos. Están todas las instituciones colaborando para que prontamente podamos tener resultados”, dijo la delegada en exclusiva con Radio Bío Bío.

Con todo, enfatizó en que “no existe confirmación de que sea Anahí”.

La fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñónes, especificó que para el rescate se necesita maquinaria compleja. Motivo por el que al lugar llegó una grúa, la cual se espera ayude a levantar los roqueríos.