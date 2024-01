La noche de este viernes, los equipos de emergencia lograron rescatar el cadáver hallado entre roqueríos de la avenida Perú, en cercanías del casino de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Según confirmó la delegada presidencial de Valparaíso, el cuerpo corresponde a un cuerpo de sexo femenino.

El Servicio Médico Legal comanda los trabajos, junto a la Policía de Investigaciones, para identificar a la persona.

Fue durante la tarde que la PDI encontró el cuerpo sin vida, sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, las maniobras de rescate se complicaron. Específicamente debido a las marejadas.

De acuerdo a información recabada por Radio Bío Bío, los esfuerzos se concentraron en efectuar el rescate con el mayor cuidado posible, tanto para evitar el riesgo de quienes trabajan en el operativo, como para no dañar el sitio del hallazgo.

Precisamente por la dificultad del lugar es que la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñónes, especificó que para el rescate se necesitaba maquinaria compleja. Motivo por el que al lugar llegó una grúa, la cual ayudó a levantar los roqueríos y rescatar el cuerpo.

El hallazgo se produjo en el marco de un operativo policial por la búsqueda de Anahí Espíndola (22). No obstante, aún no se sabe si el cadáver corresponde o no a la joven. Su familia, presente en el lugar, está a la espera de conocer el avance de las diligencias.