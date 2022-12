Ante la emergencia que afecta a más de un centenar de hogares en Viña del Mar desde la tarde de este jueves, son varios los centros de acopio que se han puesto a disposición a lo largo de Chile.

La mayoría de ellos comenzó a recibir donaciones para los damnificados desde este viernes, pero mientras algunos se van a mantener operativos solo por el fin de semana, otros lo harán hasta el próximo miércoles.

Cabe recordar que todos los centros de acopio precisaron que los alimentos no perecibles y productos de higiene personal deben estar sellados y la ropa debe ser nueva, especialmente la ropa interior.

Centros de acopio en región de Valparaíso

Municipalidad de Villa Alemana:

Edificio consistorial, calle Buenos Aires 850.

Desde las 09:00 horas.

Donaciones: Ropa nueva, cajas de leche, pañales, alimentos no perecibles, agua embotellada y barras energéticas.

Estudios de Radio Bio Bio en Valparaíso:

Calle Independencia 1952.

Durante todo el fin de semana hasta las 20:00 horas.

Donaciones: alimentos no perecibles y útiles de aseo.

Municipalidad de San Antonio:

Barros Luco 1881

Viernes de 12:00 a 19:00 y sábado desde 09:00 a 17:00 horas.

Donaciones: Alimentos no perecibles y útiles de aseo, además de guantes de trabajo (no de goma). No se ha informado la recepción de ropa y alimento para mascotas.

Sede sindicato de trabajadores de la construcción San Antonio:

Calle La Marina con 1 norte

No se ha especificado el horario

Donaciones: Campaña de la cartera, juntar en mochilas, carteras y bolsos, útiles de aseo, ropa interior, maquillaje, aparte pueden ir pañales, leche y regalos para los niños damnificados.

Municipalidad de Cartagena:

Casanova 210

Viernes desde las 11:00 a 18:30 horas.

Donaciones: Alimentos no perecibles y útiles de aseo. No se ha informado la recepción de ropa y alimento para mascotas.

Centros de acopio región Metropolitana

La Reina, Aldea del encuentro:

Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750, sector estadio.

Viernes de 11:00 a 18:30 horas, sábado de 10:00 a 14:00 horas y lunes 26 a miércoles 28 de 10:00 a 18:30 horas.

Donaciones: Agua embotellada, leche en polvo, juguetes o regalos para niños, alimento para mascotas, pañales y artículos de aseo. No se recibirá ropa.

Ñuñoa, Liceo 7 José Toribio Medina:

Carmen Covarrubias #39

Viernes, sabado y domingo de 12:00 horas a 17:00 horas.

Donaciones: Alimentos no perecibles y útiles de aseo, además de protector solar.

Puente Alto, Gimnasio Irene Velásquez:

Calle Balmaceda #265

Viernes 23: entre las 11:00 y las 21:00 hrs.

Sábado 24: entre las 9:00 y 12:00 hrs.

Donaciones: Alimentos no perecibles y útiles de aseo. No se recibirá ropa.

Las Condes:

– Estadio Municipal Paul Harris (Av. Paul Harris 701)

– Círculo de Encuentro Rosa O’Higgins (Rosa O’Higgins Nº17, esquina Apoquindo)

De 08:30 a 20:00 horas durante todo el fin de semana.

Donaciones: Agua embotellada, frazadas, alimentos no perecibles, útiles de aseo, bebidas isótonicas, alimento para mascotas, juguetes para niños.

Vitacura:

– Vitavecino, San Félix 1318, 10:00 a 18:00 horas.

– Vitacentro, Las Tranqueras 2566, 10:00 a 18:00 horas.

– Centro cívico, Av. Bicentenario 3800, 10:00 a 20:00 horas.

Viernes 23 a miércoles 28 de diciembre.

Donaciones: útiles de aseo, alimentos no perecibles, comida para mascotas y guantes de trabajo (no de goma).