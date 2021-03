Con la suspensión del cargo por un mes y la reducción de un 50% de su sueldo, el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso sancionó a la alcadesa Virginia Reginato.

A pesar de lo anterior, el TER descartó la acusación por notable abandono de deberes.

Sobre la resolución, la jefa comunal viñamarina valoró que no se haya dado lugar al “notable abandono de deberes” y frente a la suspensión de 30 días, dijo que se defendería ante el Tricel.

“Una y otra vez se ha demostrado que se ha tratado de un ataque político artero de grupos que buscan hacerse de la Municipalidad de Viña del Mar, por vías no democráticas, como si fuera un botín político o una instancia para hacer verdaderos experimentos sociales”, dijo Virginia Reginato a través de una declaración pública.

De esa forma, la jefa comunal queda suspendida de su cargo por un mes y con un sueldo reducido a la mitad luego del fallo de una causa que se inició con la acusación de notable abandono de deberes que realizaron 4 concejales en su contra.

El fallo del tribunal precisa que “el cúmulo hechos establecidos, denota un descuido de la Alcaldesa viñamarina de sus obligaciones legales propias del cargo, y le hace sujeto pasivo del correspondiente reproche”.

A pesar de lo anterior señalan que tal descuido no es suficiente para que haya un “abandono de deberes en calidad de notable” y agrega que no se acreditó que tal conducta haya afectado a la actividad municipal.

Los hechos que motivaron la solicitud de destitución -que fue descartada-, comenzaron con un pre-informe e informe de la Contraloría General de la República sobre un déficit municipal.

Declaración de alcaldesa

“Siempre he reconocido que las cosas se pueden hacer mucho mejor, que siempre he valorado los aportes que surgen de la crítica bien intencionada y de las recomendaciones que órganos contralores han realizado a mi gestión, haciendo de cada una de estas indicaciones, una oportunidad para mejorar la gestión interna”, dijo la alcaldesa Reginato en su declaración pública, donde además enumeró sus acciones pasadas a la cabeza del municipio.

“Me han dolido en lo humano, las acusaciones injustas, oportunistas y políticas que han estado presentes durante mi administración, las cuales he enfrentado con valentía, dando la cara y utilizando mi legítimo derecho a defenderme”, agregó.

Asimismo, en la misma declaración, Reginato destaca que “una y otra vez se ha demostrado que se ha tratado de un ataque político artero de grupos que buscan hacerse de la Municipalidad de Viña del Mar, por vías no democráticas, como si fuera un botín político o una instancia para hacer verdaderos experimentos sociales”

Específicamente sobre la resolución del tribunal, Reginato sostiene que “quedan descartadas las acusaciones que se hicieron en mi contra y queda demostrado que no he abandonado mis deberes y que no he cometido faltas a la probidad. Es cierto que el Tribunal ha estimado que algunos de mis descargos no fueron suficientemente probados y, por ello, me abocaré a reforzarlos ante el Tribunal Calificador de Elecciones”.

“Quienes me conocen, saben que siempre he sido una mujer honesta, respetuosa y humilde (…) Les digo a todas y todos los viñamarinos, que Virginia Reginato es la misma de siempre y que hoy, más que nunca, con toda la energía que Dios me da, tengo la convicción de seguir trabajando por mi querida Viña del Mar y el bienestar de todos quienes formamos esta hermosa comunidad”, cerró.

Denunciantes

Al respecto, Andrés Silva, abogado de los concejales requirentes (Marcela Varas, Laura Gianici, Sandro Puebla, Víctor Andaur) explicó que el tribual acreditó la mayoría de los antecedentes, pero por no considerar el abandono de deberes, no descartaron apelar la resolución buscando la sanción más alta, es decir la destitución de la acaldesa.

Por otro lado, Andrés Tavolari, abogado de la alcaldesa Virginia Regianto, dijo que lo más relevante de esta sentencia es que la edil continuará en su cargo.

Dijo que están estudiando la sentencia para realizar alguna otra acción, descartó por completo no apelar a la resolución.