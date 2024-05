9 años han pasado de la desaparición de Irma Solís Cruces, una profesora que había llegado a la región de Magallanes en compañía de su expareja.

Todo marchaba bien hasta que, misteriosamente, la docente perdió contacto con su familia que residía en la localidad de Chillán.

Desde ese entonces, han transcurrido nueve años. Hoy, su hija, quien tenía 12 años cuando su madre desapareció, es mayor de edad.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Fiscalía de Punta Arenas, luego de que sus pares de Chillán derivaran los antecedentes de la denuncia que fue puesta por los familiares.

Luego de esto, nada más se supo de la mujer, completándose casi una década desde que supieron de ella en un último contacto telefónico.

Eduardo Solís, tío de Irma, conversó con Pingüino Multimedia. El hombre da cuenta del drama familiar, del dolor de una familia que se ha ido derrumbando por todo lo que han pasado; incluso, la salud del padre de Irma se ha deteriorado considerablemente por todo lo que les ha tocado vivir.

Desaparición de la profesora Irma Solís en Magallanes

“La verdad que abandonaron por completo todo. Mi hermano entró a una etapa muy crítica, porque a raíz de la depresión le dio una trombosis múltiple, ya no puede ni atender el teléfono; él quedó muy mal por todo esto, no se le entiende lo que habla. Y la decisión de sacar al fiscal (Eugenio) Campos del caso… Lo cerraron, dijeron que no había nada más que hacer y cerraron el caso, no pudieron ver qué pasaba, la investigación del fiscal Campos quedó en nada, y él tenía nombres y todo. Si nosotros hubiésemos estado en Punta Arenas habríamos tenido recursos para hacerlo y quizás todo hubiese sido distinto”, señaló.

Respecto a la investigación, reconoció que tomaron contacto con la Fiscalía, y que le manifestaron que por falta de antecedentes la investigación había sido cerrada, aunque a juicio de la familia aquello se produjo por el cambio de fiscal en el caso.

“Perdimos la esperanza hace rato, porque cuando conversé con el señor (Francisco) Meneses (exjefe de la Brigada de Homicidios de la PDI), cuando nos encontramos en el aeropuerto, me dijo que había que perder la esperanza porque iba a ser difícil que aparezca, argumentando que la fauna marina en Punta Arenas es muy complicada. Me dijo que no la íbamos a pillar nunca más”, indicó Eduardo Solís.

Consultado sobre lo que ellos creían como familia, indicó que “todo apuntaba a que su expareja sería el autor de la desaparición de ella. Nunca tuvimos contacto con él, y agradezco la preocupación de algunas personas de Magallanes”.

Hoy el enigma continúa abierto, debiendo la familia enfrentar el sabor amargo de no haber sabido más de su querida hija.