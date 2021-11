Un trágico hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Punta Arenas, que terminó por costar la vida de una joven madre de 33 años.

El hecho tuvo lugar en el Cerro de la Cruz, uno de los miradores más concurridos de la capital regional de Magallanes.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, la joven, identificada como Cristina Valdevellano Mancilla, llegó hasta el lugar para proceder a tomarse una fotografía. Se acercó a una de las barandas existentes en el lugar y perdió el equilibrio. La mujer cayó desde aproximadamente 7 metros de altura y murió en el lugar de manera instantánea.

El capitán de Carabineros Jonathan Venegas, de Labocar, indicó que pese a ello se solicitó la concurrencia del SAMU, quienes nada pudieron hacer salvo confirmar que la joven estaba fallecida, por lo que se iniciaron las diligencias encargadas por la Fiscalía.

“A solicitud de la Fiscalía de Punta Arenas, en conjunto con la SIP de la Primera Comisaría, se están realizando diligencias para esclarecer el fallecimiento de una persona de sexo femenino en el Cerro de la Cruz. En primera instancia habría sufrido un accidente al intentar tomarse una fotografía, y al apoyarse a las barandas habría caído al vacío, lo que habría provocado su fallecimiento al impactar con el suelo”, indicó el oficial.

La hipótesis que toma fuerza es la de caída accidental, señalando el oficial de Carabineros que existen testigos que presenciaron el lamentable accidente.

“Se están barajando diferentes hipótesis, no se descarta que sea un accidente y por lo mismo se hace un llamado a los vecinos a la comunidad: si bien las fotografías son un recuerdo que dura por vida, hay que tomarlas en lugares donde no revista peligro, no sobrepasar las barreras de seguridad y sopesar si vale la pena tomar una fotografía para el recuerdo o continuar con sus seres queridos”, concluyó el oficial policial.

Terminado el peritaje realizado por Labocar, se dio paso al retiro del cuerpo por parte del Servicio Médico Legal (SML) de Punta Arenas, quienes deberán realizar la autopsia respectiva.