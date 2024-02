Un grupo de parlamentarios y concejales de Chile Vamos proponen que calles de todas las comunas de la región de Los Ríos sean llamadas con el nombre del fallecido expresidente, Sebastián Piñera.

Esto como una forma de “honrar” su memoria y sus aportes para el país durante sus dos administraciones.

Pese a que la iniciativa fue bien recibida por alcaldes de derecha, generó críticas por el momento en que se plantea. Así lo afirmó el alcalde de Lago Ranco y militante de Renovación Nacional, Miguel Meza, acusando “oportunismo” en esta propuesta por la proximidad con las elecciones de octubre.

Calle Sebastián Piñera: Buena propuesta, mal momento

“Debemos hoy reconocer la labor que hizo nuestro presidente de la manera real que fue. Eso creo que se dio, al menos, en este proceso de respeto que tuvimos todos los chilenos, y no necesariamente reconocer a un mandatario es, inmediatamente después de su ida, poner nombres a las calles”, dijo el alcalde.

Sobre estas declaraciones se refirió el alcalde UDI de Futrono, Claudio Lavado, manifestando que no le gustaría que se utilicen iniciativas de este estilo con un fin político.

“En este tiempo que se aproximan las campañas, no me gustaría que se utilice esto como una oportunidad política para destacar, sino que sea más práctico, de acuerdo a la trayectoria de un ex presidente. Que no se tope también con otro tipo de situaciones: Que haya libertad de conciencia, de decisión”, comentó Lavado.

Nombrar calles con el nombre del expresidente Piñera

Pese a eso, ambos jefes comunales están de acuerdo con la propuesta presentada por la oposición. de hecho el alcalde Lavado aseguró que la iniciativa se planteará en una de las próximas sesiones del Concejo Municipal para su visto bueno.

Otra de las comunas que también acogió esta idea fue Río Bueno, cuyo municipio es liderado por la alcaldesa de la UDI, Carolina Silva.

Mientras tanto, La Radio se contactó con el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, independiente con cupo de Chile Vamos. sin embargo, no se pudo obtener la postura del edil hasta el cierre de esta nota.