La división por el puesto de Piñera: "No hay clones" y Chadwick continuaría con el legado

Pocas personas forman parte del círculo cercano del expresidente Sebastián Piñera Echenique, y, sin duda, Andrés Chadwick es una de ellas, junto a Rodrigo Ubilla, conocido en su momento como el "botón de pánico" del exmandatario. La elección de quién ocupará su lugar no es tarea fácil, y dentro de Chile Vamos está claro que no será una sola persona, ya que "no hay clones". Por lo tanto, Chadwick suena como un líder para continuar con el legado, trabajando junto a ex autoridades y potenciando diversas figuras reconocidas por la ciudadanía.

Andrés Chadwick Piñera, colaborador más cercano del expresidente Sebastián Piñera Echenique y del exsenador Jaime Guzmán, destaca como una figura histórica dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Miembro del selecto grupo de los “coroneles”, junto a Jovino Novoa, Pablo Longueira y el actual presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, Chadwick ha desempeñado un destacado papel a lo largo de su carrera política.

Aunque se encuentra inhabilitado desde diciembre de 2019 para ejercer cargos públicos, tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra -a raíz del denominado estallido social-, Chadwick nunca ha abandonado la política, según comentan sus cercanos. Su estrecha relación con militantes, parlamentarios y autoridades de Chile Vamos se ha intensificado, especialmente después de la repentina partida del expresidente Sebastián Piñera.

Para muchos, Chadwick es el “continuador de facto” del dos veces Presidente de la República, no solo por su proximidad con Sebastián Piñera, sino también por sus lazos con la familia Piñera Morel, amigos cercanos y ex colaboradores del expresidente en ministerios y subsecretarías.

Las conversaciones internas de la coalición apuntan a distribuir las responsabilidades de Piñera entre varias personas, siendo Chadwick el posible “aglutinador” de Chile Vamos con el objetivo de lograr uno de los ideales del expresidente: crecer y ganar la próxima elección presidencial a través de la unidad desde los partidos Demócratas a Republicanos.

Sin embargo, hay claridad también en la derecha de que no hay un clon de Piñera y que nadie logrará reemplazar todo su trabajo. Pese a lo anterior, Chadwick podría liderar un equipo.

Entorno de Piñera

Desde el fallecimiento del exmandatario, los Piñera Morel han visto a Andrés Chadwick como el representante natural de la familia, solicitándole, por ejemplo, encargarse de la coordinación del funeral de Estado.

Cercanos al expresidente señalan que Chadwick ejerció este rol entre el primer y segundo gobierno de Piñera, consolidando la creación de Chile Vamos. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo, su importancia fue crucial.

Pero, por sobre todo, está el cariño que existe por Chadwick, cuestión que sería mutua ya que después del funeral de Estado fue el mismo Chadwick el que le envió un mensaje a cada uno de los miembros del equipo del expresidente para agradecerle por su trabajo.

No obstante, desde que dejó el cargo de ministro del Interior, en diciembre de 2019, Chadwick no trabajó más en el día a día de Piñera. Siempre -cuentan- estuvo presente, pero no era parte del grupo cercano que trabajaban y visitaban continuamente al exmandatario.

Hasta el día de hoy, existe un chat de WhatsApp que lo integran los que hasta el último minuto fueron los más cercanos a Piñera. No todos seguían trabajando directamente con él, pero sí existía un cariño y aprecio especial. Los miembros son: Alejandro Weber, Andrés Sotomayor, Benjamín Salas, Jaime Bellolio, Juan José Ossa, Karla Rubilar, Josefa Solar, Magdalena Diaz, René Cánovas y Juan José Bruna.

Pese a lo anterior, son pocos los que son reconocidos como “realmente cercanos” a Piñera, explican conocedores de la interna. Andrea Balladares (RN) y sobre todo Rodrigo Ubilla -el “botón de pánico” del ex mandatario- señalan al diputado Andrés Longton como uno de los pocos que hablaba mucho con Piñera.

En la UDI también eran similares. Solo entraban en este selecto grupo el presidente del partido Javier Macaya y los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramirez. En Evópoli, en tanto, los exministros Ignacio Briones, Gonzalo Blumel, Gloria Hutt, Pauline Kantor y el exconvencional Hernán Larrain.

Fuentes de La Radio explican que no es raro que muchos parlamentarios sintieran que Piñera tenía un aprecio especial por ellos porque era super expansivo en sus relaciones y cuando había temas importantes hablaba con gran parte de las bancadas. Pero al fin del día, eran pocos a los que él llamaba si necesitaba algo.

Conversaciones en la UDI

La idea dentro de la UDI sería dividir y no tener un solo líder. Primero, continuar con las relaciones entre la coalición, avanzar en el legado del expresidente y, finalmente, proteger a los liderazgos reconocidos por la ciudadanía.

No sería una sola persona la que estaría a cargo de todo, explican fuentes de Radio Bío Bío. Por esto, la figura de Chadwick suena con fuerza y le acomoda mucho a la UDI por ser un histórico militante. Y, si bien no está claro cuál será la respuesta del ex titular de Interior, creen que el proceso se ha ido gestando naturalmente.

Por otro lado, explican que es importante potenciar a otras figuras como Evelyn Matthei, pero también a Jaime Bellolio, Javier Macaya, Karla Rubilar, Andrea Balladares y Juan José Ossa, personas que crecieron al alero de los dos gobiernos del fallecido expresidente.

Pero, por sobre todo, hay que impulsar el legado de Piñera, recordar lo que se logró y poner la política al servicio de los chilenos, tratando de impulsar reformas que se encuentran actualmente en el Congreso como la Sala Cuna Universal.

En lo práctico y concreto, dan cuenta que la mejor manera de honrar al exmandatario es obteniendo un buen resultado en las elecciones municipales y hacer el mayor esfuerzo para lograr unir fuerzas desde los partidos Demócratas a Repúblicano para re-impulsar al país.

El presidente del partido, Javier Macaya, en conversación con La Radio, sostuvo que “necesitamos dotar de unidad de propósito a la oposición. Creo que es lo más relevante que podemos hacer para homenajear al Presidente Piñera. Es lo que a él le hubiese gustado y estuvo empujando antes de su fallecimiento”.

Asimismo, agregó que “la oposición es amplia y tenemos que ser muy estratégicos, muy generosos y lo más articulados posible para ser una oposición que evite seguir haciéndole daño a Chile con malas políticas públicas. (…) Es el método Piñera, de hacer bien las cosas y poner todo el talento, toda la capacidad técnica detrás de las buenas políticas públicas. Poner a los mejores equipos técnicos a disposición de las tareas de Estado”.

Por su parte, la exministra de la Mujer y parte de la directiva de la UDI, Isabel Plá, comentó que “el sector tiene varios desafíos por delante. Creo que lo más importante es hacer el mayor esfuerzo con capacidad estratégica para convocar esta coalición amplia que vaya desde el centro hasta la derecha”. Y que “tenemos el desafío de consolidar el legado del Presidente Piñera poniendo otra vez la política al servicio de Chile y de decisiones que le cambien la vida a las personas porque esa era una prioridad para Chile siempre”.

Opiniones en RN

En Renovación Nacional (RN) no sería tan claro que Andrés Chadwick debería cumplir un rol tan importante, sobre todo porque prefieren que sea un militante de RN. Una de las opciones que se bajaran al interior de la casa política de Piñera es que se cree un equipo donde esté Chadwick pero complementado por otras exautoridades como, por ejemplo, Rodrigo Ubilla. Eso sí, no creen que se anuncie o que sea algo formal, sino que prefieren que se vaya dando con el tiempo.

El lunes en la Comisión Política del partido, que duró más de tres horas, se discutió el tema, pero también del legado del expresidente, los actos que deberían realizar y los homenajes. Tras la reunión, tomó la decisión de que poco a poco se fuera cumpliendo o ejecutando con el pasar de los días.

En RN el objetivo principal es ser gobierno y construir mayoría, y lo que está claro es que no hay una sola persona que pueda cubrir al expresidente. Al preguntar por Evelyn Matthei, destacan que es una buena candidata pero que no podrá ocupar todos los roles de Piñera.

La secretaria general del partido, Andrea Balladares, explicó que “el camino no solo es defender el legado, es también proyectarlo al futuro y en los próximos desafíos que nos toca enfrentar” y que hay líderes “cercanos al presidente Piñera que se han mencionado para aglutinar. Pero lo importante, es demostrar la conformación de equipos afiatados, organizados, y que sean capaces de gestionar efectivamente, al estilo Piñera”.

A su parecer, agregó Balladares, “todavía es muy temprano para hablar de sucesor o sucesora. Aparte, quiero dejarlo bien claro: no hay clones de Sebastián Piñera”. Sobre Matthei dice que es “un nombre que por supuesto puede estar en un listado. Además, hay que pensar, que en sus inicios, se toparon muchas veces en lo que se denominaba la patrulla juvenil RN, pero no es el único. Hay más nombres en el sector, que en la proyección del legado del Presidente Piñera, pueden salir”.

Estadía en la San Sebastián

“Fue el primer lugar que lo recibió luego de la acusación”, es como los cercanos a Chadwick definen a la Universidad San Sebastián, donde hoy es decano de la Facultad de Derecho. Por esto, el dejar el cargo y volver a la política es un escenario que ven poco probable.

Primero por su cercanía y compromiso con Luis Cordero, el accionista mayoritario de la universidad, y quién llamó a Chadwick para que tomara el cargo. La fidelidad y el agradecimiento del “coronel” hacia Cordero es inmenso y sería extraño que se fuera. Además los resultados obtenidos en la facultad han sido altamente valorados por el directorio de la casa de estudios.

Mencionan, conocedores del tema, que antes de la muerte de Piñera, Chadwick habría mencionado internamente que para él no es un objetivo en su vida volver a la política cuando terminaran los cinco años de inhabilitación, todo lo contrario. Que la universidad sería el espacio ideal para terminar su carrera, lugar donde continuamente de todas formas recibe comúnmente a políticos.