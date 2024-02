Un grupo de vecinos de la comuna afirma que el proyecto tiene grandes impactos medioambientales. En tanto, desde el municipio explican que "no es pertinente" llevar el proyecto a votación del concejo local, ya que se encuentra en manos del MOP.

Vecinos de la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos, reiteraron su preocupación ante el avance del proyecto de bypass, a pesar de una consulta ciudadana que avaló dicha iniciativa.

Se trata del nuevo trazado en la Ruta 5, que se instalará cerca del puente Quinchilca, opción que en mayo de 2023 fue elegida por los mismos habitantes, entre tres alternativas en una consulta ciudadana.

La instancia no estuvo ajena de manifestaciones y aún sigue generando preocupación en quienes rechazan dicha iniciativa.

A pesar de consulta previa: Surgen dudas por proyecto de Bypass en Los Lagos

El representante de la denominada “Mesa del Trabajo No al Bypass”, Isidro Cuevas, indicó que los trabajos que se llevarán a cabo en ese lugar tendría como consecuencias daños ambientales.

“Nos preocupa el daño ecológico. El trazado es algo demasiado invasivo, con destrozos de campos que son altamente productivos (…) 12 hectáreas de humedal que se dañan al comienzo del tramo”, detalló.

“Después de eso se dañan bosques nativos, muy vitales porque son reservorios de agua”, añadió, indicando de que si se dañan las napas subterráneas en aquellas áreas, “toda la población que vive en ese sector se queda sin agua.

Respuesta del municipio de Los Lagos

El dirigente lanzó sus dardos al municipio de Los Lagos, ya que según indicó, nunca hubo posibilidad de exponer su preocupación ante el Concejo Municipal.

En contraparte, si lo pudieron hacer en el Consejo Regional, aunque después de ese espacio no hubo avances positivos, sostuvo.

Ante estos dichos, el alcalde Aldo Retamal, mencionó que no es pertinente llevar el proyecto a votación en sesión de concejo, debido que a que ya está en manos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) después de la participación ciudadana.

“Por supuesto que nosotros vamos a trabajar para presentar todas nuestras observaciones. Lo que se mencionaba en un momento era por el Bypass en Pancul: Ahí fue donde claramente no dimos visto bueno porque impedía el desarrollo del Plan Regulador, y eso no es la misma situación que está al día de hoy. No hay que confundir ni tergiversar la información”, sentenció Retamal.

MOP se reunirá con vecinos

Desde el MOP confirmaron que sostendrán una reunión con la agrupación en las próximas semanas, junto con directivos de la Dirección de Concesiones.

Además, la Seremi subrogante de Obras Públicas, Claudia Salazar, comentó que el proyecto es parte del proceso de concesión de la Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.

“Esta iniciativa ya se encuentra en estado de licitación desde el 28 de diciembre de 2023, que incorpora una serie de mejores desde el punto de vista de seguridad vial, conectividad y estándar del tramo que corresponde a ese proyecto”, añadió.

La autoridad añadió que la iniciativa continuará con los procesos de recepción de ofertas técnicas y económicas el 13 de septiembre, y luego la apertura de ofertas económicas el 11 de octubre de este año.

Desde la denominada “Mesa del Trabajo No al Bypass”, dejaron abierta la posibilidad de buscar algún resquicio legal para intentar detener el avance del proyecto.