Los trabajadores del Minvu en la región de Los Ríos radicalizaron su movilización. Aseguran que en tres semanas de paro han tenido nulas respuestas por parte de las autoridades.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Minvu en Los Ríos, Evelyn Véjar, señaló que a principios de mes presentaron un petitorio que hasta la fecha no ha sido acogido por la cartera.

Además, calificó de indolente al seremi de Vivienda, Daniel Barrientos, ya que en medio de la movilización se fue de vacaciones.

“Al no tener respuesta durante todo este tiempo, incluso ahora que el Seremi se fue de vacaciones como una muestra más de que no está interesado en este caso en las demandas de sus trabajadores, nos parece que no nos queda de otra que radicalizar y dejar de realizar las labores que estamos ejecutando hasta el momento“, explicó.

Desde la directiva de la Federación de Nacional de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Víctor Villanueva, señaló que las demandas de los trabajadores “no son nada del otro mundo” y aseguró que ya no van a negociar con la autoridad local.

En este sentido, expuso que el paro seguirá adelante hasta que el ministro Carlos Montes, y la subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta, lleguen a la zona para destrabar la movilización.

“Lo que estamos pidiendo como funcionarios de la Seremi de Vivienda de Los Ríos, es la presencia del señor Ministro acá, de la Subsecretaria que venga a solucionar el problema, ya que la Autoridad Regional no ha sido capaz de dar una solución (…) Con ellos vamos a negociar”, expresó.

Críticas al Seremi de Los Ríos y al Minvu

Por otra parte, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) también apoya el paro de los funcionarios.

A su vez, el secretario general del gremio en Los Ríos, Rodrigo Delgado, señaló que el Ministerio de Vivienda se está cayendo a pedazos y recordó que el Seremi se encuentra cuestionado debido a las observaciones que realizó Contraloría al convenio que firmó con la ONG Enlace Urbano.

“Este es un Ministerio que la verdad se está cayendo a pedazos y son las señales que tampoco queremos de parte de las autoridades. Efectivamente tenemos un seremi indolente, que se manda a cambiar de vacaciones sin avisarles a su propia gente. Entonces son señales claras que a él no le importa su gente”, señaló.

En contraparte, el seremi de Vivienda, Daniel Barrientos, se defendió de las críticas y aseguró que está preocupado de la situación de los funcionarios. Además, dijo que solicitó sus vacaciones con antelación.

“Efectivamente estoy con los días de permiso que habían sido autorizados con anticipación para efectuar trámites personales. No obstante, sigo muy conectado con lo que está pasando en la Seremi, tanto con nuestras familias usuarias del Ministerio de Vivienda, como la situación por la que atraviesan nuestros funcionarios; y también muy conectado con el nivel central para avanzar en la búsqueda de prontas soluciones“, comentó.

Finalmente, la radicalización del paro implica que los funcionarios no realizarán ningún tipo de actividad, esperando una respuesta de parte de las autoridades de la zona y sobre todo desde el nivel central.