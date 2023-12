A finales de mayo de este año y por votación popular, la primera mujer piloto de guerra de Chile, Margot Duhalde, fue elegida como rostro de este impreso a través de la campaña ciudadana Mujeres Valiosas.

Aquella instancia nació en el marco de los 280 años de la institución en que Duhalde resultó ganadora con el 47% de las preferencias.

Fue así, que la Casa de Moneda puso a disposición de manera gratuita 100.000 ejemplares en el sitio web de la entidad, a finales octubre. Los que también fueron distribuidos en la región de Los Ríos.

Inicialmente, el proceso de distribución se desarrolló entre el 14 y el 24 de noviembre. Sin embargo, diversas personas manifestaron dificultades, por ende, el plazo se extendió hasta el 7 de diciembre; en que la entidad culminó el proceso gratuito de la entrega de dicho impreso conmemorativo.

A través de un comunicado, Casa de Moneda indicó que están muy agradecidos por el interés de la ciudadanía en el Impreso Conmemorativo de Margot Duhalde.

Desde la entidad, señalaron que “esta respuesta tan positiva nos llena de alegría y nos impulsa a seguir creando piezas e instancias que resalten la riqueza de nuestra historia, cultura y el aporte de la mujer chilena al desarrollo del país”.

Casa de Moneda anuncia nuevo Impreso Conmemorativo

Además, la institución confirmó que “se obtuvo una tasa de retiro de 65% de los impresos a nivel nacional en las oficinas de Correos de Chile”. No obstante, no hicieron mención respecto a lo que ocurrirá con aquellos billetes que no fueron retirados.

Finalmente, Casa de Moneda anunció que para las personas que quedaron fuera del proceso de inscripción “próximamente anunciaremos la venta de una nueva entrega (del Impreso Conmemorativo de Duhalde)”.

Por lo que llamaron a estar atentos en sus canales oficiales, en donde se compartirán detalles sobre la disponibilidad y fechas de esta próxima entrega.