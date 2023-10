Este miércoles, la Casa de Moneda de Chile abrió las inscripciones para recibir el “billete” conmemorativo de Margot Duhalde, elegida mediante votación online como representante de las mujeres valiosas de nuestro país.

La iniciativa tuvo tan buena acogida, que en menos de 24 horas ya se habían agotado los 100.000 ejemplares gratuitos, que serán entregados en los próximos días en las sucursales de Correos de Chile.

La institución indicó a través de redes sociales, que quienes hayan quedado fuera de la partida inicial podrán adquirir una copia más adelante.

Sin embargo este sábado, algunos usuarios de redes sociales que vieron los facsímiles publicados en internet repararon en un importante error geográfico de los billetes conmemorativos.

Sucede que en el anverso del impreso, se retrató el puente Carlos Ibáñez del Campo erigido sobre el río Bueno, localidad donde nació Duhalde.

Y bajo él, se especifica que el puente se encuentra en la Región de Los Lagos, en circunstancias de que desde 2007, esta comuna pertenece a la Región de Los Ríos.

¿Para qué debes hacer las cosas bien si puede hacerse mal? "Billete conmemorativo" de Casa de Moneda ubica el puente Carlos Ibáñez del Campo en la región de Los Lagos cuando está en la de Los Ríos. pic.twitter.com/KwJR1qeEcK — Jaime Troncoso R. (@Cuidro) October 26, 2023

¿Será más valioso el billete de Margot Duhalde?

El error también motivó las consultas de los internautas. ¿Hará aún más valioso este “billete” que ya era una edición limitada? Recordemos que en numismática, la disciplina que colecciona divisas, al igual que en la filatelia, que es la colección de estampillas, el hacerse con ejemplares con errores de corte o impresión suele elevar su valor al hacerlos más escasos.

En este caso, el error incluso está documentado y es fácilmente comprobable.

“El coleccionismo de errores no es para todos. Se requiere no solo tener interés en el objeto, sino en el proceso. No vale con querer tener rarezas. El coleccionista de errores disfruta analizando el billete, no solo presumiendo de “mira qué cosa tan extraña tengo” o “mira qué le pasa a este billete”. Requiere un conocimiento de los procesos de impresión y de las técnicas y herramientas utilizadas […]. Este tipo de coleccionismo supone un reto de ingeniería inversa”, indica el experto español José Antonio Castellanos.

Requerida por Radio Bío Bío, la Casa de Moneda de Chile indicó que tomaron nota del error, que ya fue corregido y que no se verá reflejado en el impreso conmemorativo.

Pese a ello, hay una cantidad de billetes de muestra iniciales que ya se produjeron, lo que debería hacerlos aún más escasos. En los próximos días sabremos cuántos de ellos alcanzaron a circular.