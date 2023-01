Un sumario inició la Municipalidad de Valdivia a causa del informe de Contraloría que reveló que la casa edilicia no cobró la garantía correspondiente a la empresa que abandonó los trabajos de reparación de las plazas Pedro de Valdivia y Chile. Al dejar los trabajos, la constructora no adoptó medidas de seguridad, lo que significó el robo del busto de Pedro de Valdivia.

La Contraloría detectó que la Municipalidad de Valdivia no hizo efectivo el cobro de la boleta de garantía a la empresa a cargo de las obras del Mejoramiento de las plazas Pedro de Valdivia y Chile, tras constatar que abandonó los trabajos sin dejar seguridad.

Se trata de un informe ordenado por el Gobierno Regional y algunos consejeros, donde se analizaron distintos proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Regional y que se encuentran paralizados y/o con término anticipado de contrato.

Una de esas iniciativas corresponde al mejoramiento de ambas plazas, detectando que tras la paralización de las obras la empresa Sociedad Constructora Reving “hizo abandono físico del lugar, sin que conste personal que cumpla las funciones de resguardo de las partidas ejecutadas”, advirtiendo un daño generalizado en lo que se logró avanzar.

Es por eso que la Municipalidad de Valdivia instaló un cerco perimetral por un costo de más de 16 millones de pesos, que de acuerdo al organismo, no fueron cobrados a través de las boletas de garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Falta de seguridad implicó el robo del busto de Pedro de Valdivia

Además del deterioro generalizado, la falta de resguardo derivó en el robo del busto de Pedro de Valdivia, uno de los tres monumentos que debían ser restaurados y conservados por el contratista.

El informe también menciona que la Municipalidad de Valdivia demandó a la empresa para “obtener el resarcimiento de lo gastado”. Además, señaló que producto de esta situación, se ordenó un sumario que se encuentra en desarrollo.

Entre otras cosas, la Contraloría también advierte que dentro del proyecto estaban considerados el busto de Pedro de Valdivia, Lord Cochrane y Bernardo O’Higgins, dentro del catastro del Consejo de Monumentos Nacionales.

En ese sentido, señala que debían pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental en caso de “alteración de monumentos y sitios con valor arqueológico, entre otros”.

De acuerdo al organismo, no consta la resolución de calificación favorable en relación algún estudio de impacto ambiental, señalando el municipio que no correspondía generar una consulta porque la fecha de las plazas no se constituían como monumentos histórico o arqueológico.

Sin embargo, la Contraloría solicitó realizar las consultas nuevamente para aclarar si corresponde el ingreso al SEA.

En el municipio se iniciaron sumarios y ya está al tanto de las observaciones, señalando que están recabando todos los antecedentes para entregar una respuesta durante este martes.