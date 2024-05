Un grupo de científicos de la Universidad de Southampton (Inglaterrra) pudo desentrañar la complicada sucesión de acontecimientos que dieron lugar a un enorme agujero de hielo marino en la Antártida, descubierto por primera vez hace medio siglo.

La llamada “Maud Rise”, una especie de meseta oceánica o “polinia” el doble de grande de Nueva Jersey, apareció en 2016 y 2017 en mitad del hielo marino de la Antártida.

En ese mismo lugar, esta misma grieta también fue avistada en 1974 por primera vez; permaneció visible durante los dos años siguientes hasta que la grieta finalmente se cerró.

Experts solve the mystery of a giant hole in Antarctic sea ice: A massive hole, named the Maud Rise polynya after the submerged mountain beneath it, appeared in the sea ice. https://t.co/1AO6sVZm4t #EarthDotCom #EarthSnap #Earth pic.twitter.com/XZx3odv3O3

— Earth.com (@EarthDotCom) May 2, 2024