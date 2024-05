Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla hablaron sobre cómo ha cambiado la relación entre ambos tras su separación. "Somos hermanos, no amigos", señaló la periodista.

La comunicadora y el exfutbolista participaron como invitados en el Podemos Hablar de CHV, programa en el que abordaron su quiebre matrimonial.

“Ha sido super difícil, la verdad. Punto uno, porque en el fondo en uno de los momentos más difíciles de mi vida es el tema de mi papá, la enfermedad y después su muerte, es como que necesitas a alguien que te sostenga”, señaló Gallardo en conversación con Julio César Rodríguez.

“Tenía que yo sostener a mis niños y aparte apoyar a Mauricio, que para mí es una preocupación, un tema, porque quiero que esté bien”, agregó.

“Que los niños crezcan con un papá sano emocionalmente, feliz, que disfrute la vida, pero bueno, aquí estamos, lo voy a apoyar toda mi vida, todo lo que pueda, lo que necesite y mientras se pueda”, remarcó.

A su vez, se refirió al vínculo que mantiene con su expareja, afirmando que lo han manejado en buenos términos.

“Hermanos, somos hermanos, no amigos. No es que lo llame para contarle alguna cosita de alguien, ni él tampoco a mí”, mencionó.

“Somos muy buenos papás, según mi opinión, y la verdad es que somos como hermanos….hacer trámites”, destacó.

Pinilla, en tanto, recordó el tiempo en que se mantuvo alejado de sus hijos, periodo en el que fue internado debido a un complejo cuadro de estrés durante 2023.

“Me sentía como desconectado de los lazos afectivos con mis niños, entré en una fuerte depresión, lo único que hacía era salir a trabajar y llegar a mi casa a encerrarme”, detalló.

“Dios me iluminó y me dijo Mauro, de esta no vas a salir solo, asesórate con un especialista”, explicó.