Según indicó el conductor de televisión en conversación con Julio César Rodríguez, el pequeño dejó de hablarle tras el bullado quiebre de la pareja.

“Lo más doloroso que me ha pasado, Julio, es que hoy mi hijo no me habla”, señaló Kaminski en Podemos Hablar, capítulo que se podrá ver la noche de este domingo 5 de mayo.

“Es un niño de 9, 10 años… tiene información que a su edad no debería tener y ahí creo que somos responsables Carla y yo, en términos de involucrarlo… que para mi gusto no debería haber sido”, agregó.

El comunicador aseveró que el niño tampoco lo llama porque “lo emplaza (…) con temas que ve en redes sociales”. En ese sentido, Francisco mencionó que “como padre tampoco puedo permitir, en términos de falta de respeto, de palabras que no son apropiadas”.

A su vez, el locutor radial indicó que Jara estaría influyendo en la percepción del niño.

“No sé por qué me llama mucho la atención que repita palabras, que son igual a las que me repite ella. Me emplaza igual como me emplazaba ella en su momento”, sostuvo.

“De cierta manera creo que todo esto…. día a día es el principal dolor que cargo yo. Yo tampoco tenía una relación lejana con él”, cerró.