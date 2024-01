Una jornada llena aplausos se vivió en la sala de juegos del casino Dreams de Puerto Varas, región de Los Lagos, cuando uno de sus asistentes ganó más de 98 millones de pesos al obtener una escala Real en mano en el juego de cartas conocido como Draw Póker.

Se trata de Marlies Macia (43 años), originario de La Habana, Cuba. El triunfador de la jornada recordó el momento afirmando que aquella noche no estaba en sus planes ir al casino.

“Tenía un viaje en bus que se canceló a último momento, por lo que decidí ir al Dreams. Era la cuarta vez que lo hacía en un año. Esperé bastante para que se desocupara el puesto en el que quería jugar. No pasaron 5 minutos cuando me salió la Escala Real en mano”, señaló Macia.

Marlies llegó a Chile por amor. En Cuba conoció a una chilena con la que se vino a vivir a Llanquihue, dejando un negocio y a su familia en la isla. “Probamos, pero no funcionó la relación. No conocía a nadie, llegué a vivir hasta en la calle. Fue un impacto grande para mí”, confesó.

Profesor cubano de ajedrez ganó millonario premio

Pese a todos los reveses, este profesor de ajedrez decidió quedarse en la región. Poco a poco fue encontrando trabajo, lo que le permitía vivir de mejor manera que en su país natal. Actualmente, enseña ajedrez en colegios de Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar y Llanquihue, además tiene alumnos en todo Chile y en países como India, Estados Unidos, Canadá y España.

“Me siento importante en lo que hago. He organizado torneo con récord de asistencia con sobre 170 participantes. Trabajo con muchos niños y de verdad creo que he hecho muchas cosas por el ajedrez en el sur de Chile y no quiero dejarlo en nada”, expresó Macia.

Consultado por el destino que les dará a los casi 100 millones de pesos, el ganador señaló que lo tendrá en ahorros mientras toma alguna decisión. “En la pandemia hice un negocio donde perdí casi todo, así es que ahora seré más cauto”, recalcó.

Mientras tanto, Marlies cuenta las horas para viajar a ver a sus cercanos. “Ya tengo comprados los pasajes. Cada año ahorro y voy a ver y a ayudar a mis familiares. Ir a mi tierra es muy importante para mí”, concluyó.