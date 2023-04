La madre del menor señaló que acudió en varias ocasiones hasta el hospital con su hijo, sin embargo, no fue después de varios días de no llegar a un diagnóstico concreto, que hospitalizaron al pequeño.

La familia del niño de 6 años que murió, de lo que se cree, fue virus Hanta, el pasado viernes 14 de abril, en el Hospital Regional de Puerto Montt, región de Los Lagos, no descarta tomar acciones legales contra el recinto.

La mamá del menor comentó que fueron varias veces las cuales acudió hasta el hospital con su hijo, ocasiones en las cuales no hubo un diagnóstico claro, el que inicialmente partió como una bronconeumonía.

“El fue al hospital el día lunes, lo llevamos porque tenía fiebre, después de eso lo trajimos porque dijeron que era un virus viral, porque le dolía su guatita. Luego de eso, siguió aquí en la casa con fiebre, no le paraba la fiebre, seguía con más síntomas (…)”, detalló.

Indicó que un medico “dijo que tenía bronconeumonía, pero igual teníamos que confirmarla”.

Además, explicó que recién el día viernes que se hospitalizó al pequeño, y cuando una doctora vio que los exámenes no estaban buenos, lo trasladaron a la UCI.

“Después del viernes lo dejaron hospitalizado, y ahí empezó todo (…) no sabían lo que era, que podía ser un virus viral, le hicieron una ecografía. Al otro día yo incluso le dije a una enfermera que mi hijo estaba respirando muy rápido y ella me dijo ‘es normal’ (…) después llegó la médica de turno, que fue más comprensiva y vio todos los exámenes, y cuando los vio dijo que no estaban bien”, expresó.

El Hospital de Puerto Montt señaló que se inició una auditoria médica para aclarar el hecho

El diputado de Renovación Nacional (RN), Mauro González, lamentó la muerte del menor y pidió acciones indagatorias por las posibles responsabilidades de parte del Hospital de Puerto Montt, en el deceso del pequeño.

“La familia estima que existen presuntas responsabilidades en la atención que recibió su hijo de 6 años, y eso se debe investigar. Por lo mismo, vamos a oficiar y ya hemos solicitado una audiencia con la autoridad sanitaria de la región para exponer este lamentable caso, junto a la familia”, sostuvo.

Desde el Hospital regional de Puerto Montt, el subdirector de gestión clínica, Alfonso Oropesa, junto con expresar el péseme a la familia, señaló que se inició una auditoría médica para aclarar el hecho.

“Antes que nada y como equipo de salud, quisiéramos enviar nuestras más sinceras condolencias a la familia, por esta lamentable y terrible pérdida. Respecto a los hechos señalados, quisiera decir que el director del hospital, ya ha solicitado la realización de una auditoria médica para aclarar todos los eventos ocurridos y los hechos denunciados“, señaló.

Por su parte, la familia no descarta iniciar acciones legales por la muerte de su hijo, cuya causa aún está en estudios por parte del Instituto de salud Pública, el cual se debe pronunciar al respecto, para luego analizar los lugares donde se pudo contagiar de virus Hanta el pequeño, si así lo dicen los informes.