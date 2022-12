Crítica semana para la cartera de Salud en la región que suma un nuevo capítulo con la llegada de la ministra a la zona, en reuniones que sostuvo sólo en Puerto Montt por las condiciones climáticas que, según afirmó, le impidieron viajar a la provincia de Palena y por reuniones "impostergables" en Santiago que no le permitieron llegar a Chaitén.

En su visita a la región de Los Lagos, la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó que no hay fecha concreta para la implementación de camas en el ex Hospital Base de Puerto Montt. Además se excusó por no visitar Chaitén.

Abordada por la situación que vive la Urgencia del Hospital de Puerto Montt, no presentó medidas concretas porque la situación está en estudio.

Informó que actualmente está trabajando en el recinto la Jefa de la División de gestión de Redes Asistenciales, para que la próxima semana llegue con un plan de trabajo el Subsecretario de Redes.

Sin embargo, en agosto pasado, la anterior Ministra de la Cartera realizó un anuncio que aún no se concreta: la implementación de cerca de 40 camas en el ex Hospital Regional, tal como quedò registrado en el siguiente archivo de La Radio.

Consultada por este anuncio a la actual Ministra Ximena Aguilera, considerando que se comprometió la instalación de camas durante el 2022, lo que no ha sucedido hasta la fecha, 15 de diciembre, estas fueron sus palabras.

Sin embargo hasta el momento no se han conocido detalles de lo que sucederá con las camas prometidas para el ex Hospital Base.

Ausencia en Chaitén

Otro tema que se tocó en la reunión fue su ausencia, nuevamente, a Chaitén en dónde la esperaba la comunidad para resolver el conflicto que ha ocurrido en torno al Hospital de la comuna.

La Ministra afirmó que para enero programarán una nueva visita a Chiloé que incluiría una coordinación para visitar Palena.

Además, anunció Directora titular para el Servicio de Salud del Reloncaví, Bárbara del Pino, agregando que esto soluciona la poca amplitud que tienen las autoridades subrogantes.