El alcalde de la comuna de Puerto Natales respondió al ministro de Salud, Enrique Paris, luego de la advertencia realizada este lunes durante el balance por el avance de la pandemia.

En este sentido, el jefe comunal, Fernando Paredes, dijo que el ministro se equivocó.

“Con las declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, yo creo que el ministro se equivocó en 2.200 kilómetros, porque claramente yo no he emplazado al Gobierno, yo no me he declarado nunca en rebeldía”, dijo el alcalde, añadiendo que fue el jefe comunal de Puerto Montt, Gervoy Paredes, quien manifestó algo similar.

Fernando Paredes añadió que el ministro tuvo un “lapsus” y que se confundió, enfatizando en que no ha hecho ningún llamado a no cumplir las normas sanitarias impuestas por las autoridades para frenar el avance del coronavirus.

“Lamento un montón que se me haya confundido y que el ministro esté generando una situación un poco injusta en mi calidad de alcalde de Puerto Natales”, añadió, agregando que el emplazamiento se realizó en Puerto Montt.

Advertencia del ministro de Salud

Durante el balance entregado por las autoridades durante este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, llamó al alcalde de Puerto Natales a no discrepar de las disposiciones realizadas por el Gobierno y el Minsal.

Según dijo Paris, Paredes “no quiere cumplir las normas sanitarias e incluso se declara en rebeldía”.

“Este no cumplimiento de las normas sanitarias, estimado alcalde, puede acarrear graves consecuencias a la salud de su propia comunidad, aumentar contagios, enfermos, llevar más pacientes a las unidades de tratamiento intensivo e incluso aumentar la letalidad. Por lo tanto yo lo llamo a reconsiderar”, agregó el ministro.

Consultados por Radio Bío Bío, desde el Ministerio de Salud dijeron que de momento no se referirán al tema y que sería un “mal entendido”.