Uno de los agricultores que fue detenido en medio de la manifestación que realizaron el viernes en la ruta 5 Sur en Victoria, acusó ante el Juzgado de Garantía que un carabinero de Control del Orden Público desenfundó su arma y lo apuntó a la cabeza para bajarlo de su tractor.

En un video se puede ver cuando dos funcionarios policiales intentan a la fuerza hacer descender al conductor de un tractor para tomarlo detenido. En ese contexto, es que el cerealero afirma que se produjo el incidente.

“No he hecho nada, me quieren llevar detenido. Me agredió y me apuntaron con un arma”, dice el agricultor en el registro.

En conversación con La Radio, José Emilio Vester, confirmó que uno de los carabineros de Control del Orden Público desenfundó su arma para obligarlo a bajar de su tractor, anticipando que presentará acciones legales.

Situación que informó ante la jueza en la audiencia de control de la detención, dando cuenta además del uso en gran cantidad de disuasivos químicos a cargo especialmente de oficiales y a las agresiones que sufrieron varios agricultores y equipos de prensa.

Delegado pide investigación

Ante este hecho, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, pidió a Carabineros una investigación interna.

En la jornada, cuatro de los detenidos fueron formalizados por desórdenes públicos al obstruir el libre flujo vehicular y en un caso por porte de arma blanca, autorizando la jueza 2 meses de plazo de investigación.

Es preciso indicar que la manifestación es por la falta de medidas ante el bajo valor del precio del trigo en que compran las molineras a productores nacionales.