Agricultores cerealeros interrumpieron con los tractores el tránsito en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía.

Los movilizados acusan a las autoridades de no dar respuesta a sus demandas, en particular por el bajo valor del precio del trigo en que compran las molineras a productores nacionales.

El bloqueo de tránsito se registra a la altura del kilómetro 613 de la Ruta 5 Sur, frente al área de control Malleco.

En primer momento, los agricultores se posicionaron en el sector de La Romana, donde no pudieron salir porque personal policial no les permitió ingresar a la citada ruta. No obstante, efectuaron una maniobra por el interior de la zona urbana hasta llegar al enlace y así instalarse en la concurrida carretera.

Tras eso atravesaron los tractores con rastras, impidiendo la circulación de vehículos. Es más, tal como se observa en registros, hasta carros policiales quedaron atrapados en la protesta.

A través de un video, uno de los dirigentes exigió que se le abra el paso a los agricultores en Freire y Villarrica: “Nos tomamos Victoria para que les abran el paso a la 5 Sur”.

“De aquí no nos movemos, señores… Vamos la agricultura, mierda“, exclamó otro.

En otro registro, el mismo sujeto dice en tono desafiante: “Que nos saquen de la 5 Sur, a ver, que nos saquen. Que alguien venga a mover los tractores, que de aquí no nos movemos más“.

Los agricultores cerealeros se ha reunido con autoridades tanto locales como con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para plantear lo que ellos denominan “crisis” del rubro. Calificativo que no es compartido por el titular de Minagri.

Según detalló ayer Camilo Guzmán, vocero de los agricultores movilizados en la región, “a nosotros nos pagaron 40% menos del precio internacional (del trigo) y eso nos significó una debacle financiera”.