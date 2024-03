La empresa Camanchaca denunció que en el lapso de 15 días se registraron dos robos al transporte de salmón en la Ruta 5 Sur, en la región de la Araucanía. En los asaltos, los conductores fueron amenazados con armas de fuego y secuestrados, según reportan.

A través de un comunicado, la pesquera reprochó que pese a las numerosas medidas de seguridad implementadas, incluyendo viajes en caravana, continúan registrándose ilícitos que afectan al gremio.

Las cifras de SalmonChile muestran que desde 2018 a 2023, hubo un total de 160 denuncias de camiones asaltados que transportaban salmón, y en lo que va de 2024, ya van 4 casos.

Crimen organizado

Según denuncia, ambos robos que afectaron a la empresa, ocurrieron a sólo 15 días de diferencia, donde los conductores de los camiones fueron abordados por delincuentes organizados y armados, y retenidos durante horas.

“Los hechos muestran una asonada del crimen organizado, altamente violento y que genera un estado de inseguridad y vulneración generalizado, especialmente para los transportistas, además de las cuantiosas pérdidas económicas para la empresa”, cuestionaron.

. Esta situación se pensaría en territorios en guerra o en Estados fallidos, pero quizás vamos a eso en Chile. Si el Estado no nos protege de la vulnerabilidad en que nos tienen los criminales, ¿qué clase de Estado es? ¿Qué sentido tiene que le deleguemos el poder de la fuerza? Si no nos protege, el Estado no tiene autoridad, solo poder. Así no se puede trabajar”, afirmó Ricardo García Holtz, gerente general de Camanchaca.Entre ambos eventos fueron robadasy, a la fecha, la carga aún se encuentra desaparecida.“Nos preocupa enormemente que los salmones robados ya estén siendo comercializados en Chile sin la trazabilidad que acredite su origen y sin fiscalización estricta del SII a quienes lo venden al consumidor. Con todas sus letras, esto es un blanqueo de especies robadas, es decir, receptación con evasión fiscal”, cerró García.