El director Nacional de la Conadi, Luis Penchuleo, reconoció abiertamente que no va a aprobar la propuesta constitucional, actualmente en discusión, de cara al plebiscito de diciembre y dijo esperar que el padrón electoral mapuche siga la misma postura.

Fue en entrevista con Radio Bío Bío en Temuco, donde el director Nacional de la Conadi, Luis Penchuleo, admitió públicamente su voto de rechazo para el plebiscito del 17 de diciembre.

De esta forma, Penchuleo se convierte en la primera autoridad de Gobierno es ser claro y opinar de lleno en su disconformidad con la discusión generada en el Consejo Constitucional.

En el contexto de los derechos indígenas, dijo compartir el desinterés de la ciudadanía, revelando que no aprobará el texto fundamental en construcción, esperando que el padrón mapuche haga lo mismo.

“Si fuera por lógica, desde el punto de vista de los derechos indígenas, no debiera aprobarse (…) En términos personales, no me entusiasma aprobar el texto constitucional que hoy se está discutiendo”, expuso.

Quien tiene una postura distinta en el propio Gobierno es el delegado Presidencial en La Araucanía, José Montalva, quien fue mucho más cauto al ser consultado por La Radio.

Al respecto, sostuvo que es relevante esperar que termine el proceso constitucional antes de tomar una decisión.

En la misma entrevista, el director Nacional de la Conadi afirmó que Gendarmería debería autorizar al machi Celestino Córdova, para que participe en una ceremonia tradicional por cuatro días, como lo ha pedido en las últimas semanas.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: