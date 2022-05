Los diputados Jorge Rathgeb y Miguel Mellado emplazaron en duros términos al Presidente Gabriel Boric por los hechos de violencia que han afectado a la Macrozona Sur. Al respecto, aseguran que la medida de Emergencia en su estado acotado "no sirve de nada".

Diputados de Renovación Nacional manifestaron mediante un comunicado que el Estado de Excepción con acciones acotadas es insuficiente para detener los hechos de violencia en la Macrozona Sur, regiones del Bío Bío y La Araucanía.

En el escrito, acusan que el presidente Gabriel Boric está “ideológicamente amarrado”. Los parlamentarios no descartaron iniciar acusaciones constitucionales si el jefe de Estado no toma medidas mayores para la zona.

En específico, los diputados de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb y Miguel Mellado llamaron al Presidente Boric a asumir que el Estado de Excepción acotado para la zona mencionada “no sirve de nada”.

“Quedó demostrado hoy con dos hechos de violencia: uno en La Araucanía, donde 3 trabajadores fueron emboscados y baleados –uno de ellos, un hombre de 66 años, herido de gravedad en la cabeza(…) Y otro en Arauco, donde Carabineros fue atacado por un grupo de 60 sujetos armados”.

Al respecto, el diputado del distrito 22, Jorge Rathgeb, advirtió que, “Cuando se decretó el Estado de Excepción que resguardaba sólo algunas rutas, nosotros dijimos que era insuficiente y hoy el tiempo nos ha dado la razón con la cantidad de hechos de violencia y trabajadores baleados que han resultado en distintos sectores rurales”.

Prosiguió con el siguiente emplazamiento hacia el Presidente Boric: ¿Qué explicación tiene hoy para no decretar un Estado de Excepción como corresponde, donde se resguarda a todos los chilenos que trabajan en la región de La Araucanía?”

“Jurel tipo salmón”

En la misma línea, el diputado Mellado dijo: “Presidente, el Estado de Excepción jurel tipo salmón que entregó para la región de La Araucanía y para Arauco -que es algo acotado-, no sirve para absolutamente nada. En las carreteras ni siquiera se ven los vehículos de las FF.AA (…)Sino que parece que cumplen con horario de oficina, en vez de estar protegiendo a la gente de la región”.

A su juicio, es importante que la máxima autoridad visite la zona, por lo que fue enfático en aseverar que “Si usted no viene a La Araucanía comenzaremos a atacar a su Gobierno donde más le duela: con acusaciones constitucionales“.

Sobre lo anterior, el parlamentario agregó que “no es que usted esté atado de manos, sino que ideológicamente está amarrado de la cabeza”.

“Usted no ve que le están disparando a trabajadores de Chile, a pequeños contratistas, a gente inocente de la región y usted no se mueve del escritorio. Venga al menos a darle un abrazo a las familias de las víctimas, de estos trabajadores, y si no tiene la plata, le pago el pasaje”, sentenció.